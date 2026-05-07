El fiasco de perder la bandera azul de la Fustera de Benissa: Compromís lo atribuye al "estado crítico" de la depuradora
"Es indignante que nuestro pueblo sea la única mancha negra en una comarca que bate récords de calidad en sus playas"
La Marina Alta presume de banderas azules. Pero en Benissa tienen un "sentimiento agridulce". Ganan la bandera de la playa de l'Advocat y mantienen la del Baladrar, pero pierden la de su principal playa, la de la Fustera, "la bandera más antigua, emblemática y con más prestigio medioambiental del municipio", advierte Compromís.
Los valencianistas atribuyen la pérdida de esta bandera a la "dejadez e incapacidad" en la gestión del medio ambiente y las playas del equipo de gobierno local del PP. Pero apuntan a una causa más concreta: "el estado crítico de la depuradora de la Fustera". Afirman que se ha quedado "totalmente obsoleta" y no da para gestionar el aumento de caudal de aguas residuales en los meses de verano. Compromís recuerda "los episodios de cierre al baño por los vertidos microbiológicos". Y lamenta que el gobierno del alcalde Arturo Poquet "haya ignorado sistemáticamente" esos avisos que han llevado a perder la bandera azul.
"Es indignante que mientras la Marina Alta bate récords de calidad, Benissa sea la única mancha negra en la comarca. La pérdida de la bandera de la Fustera no es un accidente, es la consecuencia de años de dejadez. El PP ha destinado miles de euros a cuestiones secundarias, a deportes para la foto o contenedores 'inteligentes' que ni siquiera funcionan, mientras que para la depuradora de la Fustera la inversión ha sido cero euros", ha advertido la portavoz de Compromís, Mari Carme Ronda.
El borrón de Benissa
"Estamos contentos por el esfuerzo que se ha hecho en l'Advocat, pero no podemos callar ante el desastre de la Fustera", indican los valencianistas, que insisten en que, mientras pueblos vecinos como Calp y Xàbia logran hitos (Calp ha conseguido cinco banderas azules y Xàbia ha recuperado la de su playa del Arenal), Benissa echa el borrón de perder la bandera "más antigua y de más prestigio".
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