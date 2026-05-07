Gata i Pedreguer fan pinya en la prevenció i la lluita contra el foc
El servei preventiu comptarà amb una inversió conjunta de 37.000 euros i 44 voluntaris i, com a novetat, s’incorporen quatre noves càmera de videovigilància forestal
Els Ajuntaments de Gata i Pedreguer reforcen la seguretat i la prevenció d’incendis amb la signatura d’un nou conveni de col·laboració en matèria de protecció civil i emergències que han signat aquest matí els alcaldes de Gata, Antoni José Signes i de Pedreguer, Sergi Ferrús. Es tracta de la renovació del conveni, ja que des de 2017 els dos municipis venen col·laborant amb la prestació conjunta del servei a través de l’agrupació de protecció civil de Gata i Pedreguer. Ambdós han destacat la importància del conveni, que a més d’una aposta per la comarcalització, possibilita optimitzar recursos i donar un millor servei que guanya en eficàcia l’hora de la detecció preventiva.
El regidor de Seguretat i Emergències, Joanvi Vallés, ha sigut l’encarregat de presentar les novetats del Pla PreviFoc 2026 per als dos termes municipals. Enguany, el preventiu comptarà amb una inversió conjunta de 37.000 euros i 44 voluntaris i, com a novetat, s’incorporen quatre noves càmeres de videovigilància forestal que possibiliten una vigilància constant dels dos termes. Amb una tauleta tàctil les dotacions podran tindre les imatges del terme municipal en temps real i accedir al programa de gestió amb la incorporació d’una terminal base TETRA de la Xarxa d’Emergències de la Generalitat Valenciana. A més, l’agrupació compta amb 6 vehicles d’intervenció, 4 cotxe i dos motocicletes. Amb la incorporació d’estos nous mitjans tècnics, el regidor ha volgut destacar que es podrà realitzar una detecció ràpida de qualsevol mena de columna de fum i així poder avisar al 112 i mobilitzar els recursos necessaris per a fer front a qualsevol foc.
7.200 hores de vigilància forestal i serveis preventius
En total, en 2025 es van realitzar mes de 7.200 hores de voluntariat amb un centenar d’intervencions coordinades, incloent vigilància preventiva, festes, esdeveniments esportius, simulacres d’emergència...
La campanya de reforç d’estiu anirà des del 15 de maig fins al 15 de setembre. A més, cal destacar que des de fa 4 anys la vigilància forestal està deslocalitzada i es realitza, com a projecte complet, des de l’1 de febrer fins al 1 de novembre de cada any per culpa de la incidència del canvi climàtic en la nostra zona geogràfica la qual ha canviat la temporada d’incendis forestals.
