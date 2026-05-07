Polémica en Calp al utilizar un funerario la sala velatorio del cementerio para "almacenar" dos cadáveres

Nadie fue al velatorio. Y no había un cadáver, sino dos, uno de ellos en un ataúd y el otro amortajado con una bolsa fúnebre. Los sepultureros sospecharon que un empresario que se dedica al negocio funerario podía haber utilizado la sala velatorio del cementerio municipal de Calp como "almacén", una situación del todo anómala. El Ayuntamiento de Calp reaccionó. Además, los cadáveres podrían haber estar depositados allí más de 48 horas. A los sepultureros también les escamó que nadie fue a velar los cuerpos. Eso sí, las fuentes consultadas niegan que llegara a haber malos olores. La fotografía de los dos cadáveres "depositados" en la sala velatorio va de móvil en móvil en Calp.

El concejal del Parque del Descanso Eterno, Marco Bittner, ha explicado a Levante-EMV que en seguida que los trabajadores municipales le trasladaron ese posible uso irregular de la sala velatorio llamó a las autoridades que tienen competencia para investigar los hechos. Se puso en contacto con la Policía Sanitaria Mortuoria (depende de la Conselleria de Sanidad) y con la Guardia Civil. "Hemos agilizado al máximo el expediente y queremos que se aclare qué ha pasado. Queremos saber si este funerario pidió permiso de velatorio y, en realidad, utilizó la sala para almacenar los cuerpos", ha indicado Bittner, que subraya que se toman muy en serio todo lo que atañe al cementerio: "Estamos hablando de humanidad y de dignidad; para nosotros es básico".

La escabrosa imagen que va de móvil en móvil en Calp / Levante-EMV

El empresario que ha realizado supuestamente un uso indebido de la sala velatorio no es un desconocido en los mentideros políticos. Es Stephane Godecharle, quien fue en el puesto 18 en la lista de Somos Calpe, el partido de la alcaldesa, Ana Sala, en las últimas elecciones municipales. Fuentes de Somos Calpe han aseverado que Godecharle no tiene ya ninguna relación con ellos y que no participa en ninguna de las reuniones. De hecho, han recalcado que la alcaldesa ha firmado el informe que se ha trasladado a las autoridades para que se investigue la posible utilización irregular del velatorio municipal como "depósito" de cadáveres.

Empresa funeraria y de "desokupación"

Este empresario es, desde luego, pintoresco. Se dedica al negocio funerario y tiene también una empresa de "desokupación".

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Habría intentado justificar que "guardara" dos cadáveres en la sala velatorio con el argumento de que se le había averiado el coche que utiliza para trasladarlos. Uno de los cuerpos sí se ha enterrado en un nicho del cementerio municipal de Calp. El otro se lo ha llevado el funerario.