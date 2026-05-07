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Un sambori contra el bullying en los colegios de Dénia

Las paredes hablan contra el acoso escolar en una original campaña lanzada por la concejalía de Educación

El sambori que conciencia contra el acoso escolar

El sambori que conciencia contra el acoso escolar / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Las paredes hablan. Y dicen claramente "no" al bullying. Y el juego tradicional quizá más popular, el sambori, también da fuerza a aquellos alumnos y alumnas que no se atreven a revelar que son víctimas de acoso escolar o de ciberacoso. La concejala de Educación de Dénia, Melani Ivars, y la técnica Mar Mayans han subrayado hoy que hay que plantar cara al acoso. Melani Ivars ha recordado que uno de cada ocho estudiantes en España sufre o conoce casos de acoso o de ciberacoso. Ha advertido que no se podían quedar de brazos cruzados. Contactaron con la agencia Sapristi. Y ha surgido una campaña muy original y que hace hablar a las paredes. "Si el bullying fa que ens pugem per les parets, doncs pintem les parets". Ese es el lema de la campaña.

El mensaje que se colocará en los pasillos de las escuelas

El mensaje que se colocará en los pasillos de las escuelas / Levante-EMV

Originales mensajes

Los colegios se han implicado. Colocarán los mensajes diseñados para los distintos espacios escolares. Y el sambori da juego. Conciencia. Nueve colegios pintarán un sambori en un pasillo o en el patio. En los peldaños de las escaleras de las escuelas, se pintará: "Dona el pas de contar-ho, nosaltres t'ajudem". La tipografía es clara, de colores y amable. En las bibliotecas, el mensaje será: "Silenci, per favor, excepte contra el bullying". Mientras, en los pasillos, los alumnos y alumnas leerán: "Al corredor del cole només circula respecte". Hay más mensajes. Y todos son originales y atrapan la atención.

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La técnica de Educación y la concejala Melani Ivars / A. P. F.

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