Un sambori contra el bullying en los colegios de Dénia
Las paredes hablan contra el acoso escolar en una original campaña lanzada por la concejalía de Educación
Las paredes hablan. Y dicen claramente "no" al bullying. Y el juego tradicional quizá más popular, el sambori, también da fuerza a aquellos alumnos y alumnas que no se atreven a revelar que son víctimas de acoso escolar o de ciberacoso. La concejala de Educación de Dénia, Melani Ivars, y la técnica Mar Mayans han subrayado hoy que hay que plantar cara al acoso. Melani Ivars ha recordado que uno de cada ocho estudiantes en España sufre o conoce casos de acoso o de ciberacoso. Ha advertido que no se podían quedar de brazos cruzados. Contactaron con la agencia Sapristi. Y ha surgido una campaña muy original y que hace hablar a las paredes. "Si el bullying fa que ens pugem per les parets, doncs pintem les parets". Ese es el lema de la campaña.
Originales mensajes
Los colegios se han implicado. Colocarán los mensajes diseñados para los distintos espacios escolares. Y el sambori da juego. Conciencia. Nueve colegios pintarán un sambori en un pasillo o en el patio. En los peldaños de las escaleras de las escuelas, se pintará: "Dona el pas de contar-ho, nosaltres t'ajudem". La tipografía es clara, de colores y amable. En las bibliotecas, el mensaje será: "Silenci, per favor, excepte contra el bullying". Mientras, en los pasillos, los alumnos y alumnas leerán: "Al corredor del cole només circula respecte". Hay más mensajes. Y todos son originales y atrapan la atención.
La concejala de Educación ha subrayado que el objetivo es "expulsar el acoso de las clases". La campaña ha tenido muy buena acogida en las escuelas.
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