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La tormenta deja un aguacero de 70 litros en Xàbia y un tornado sobre el Puig de la Llorença de Benitatxell

La tormenta ha entrado con gran fuerza y está anegando calles pero sin provocar por ahora graves incidentes

El tornado no ha llegado a tocar tierra y, a la derecha, la impresionante cortina de agua.

El tornado no ha llegado a tocar tierra y, a la derecha, la impresionante cortina de agua. / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Entró la tormenta. Entró con fuerza. Y en poco más de una hora ha dejado registros de lluvia muy llamativos. Ya se han recogido casi 70 litros/m2 en la montaña del Tossal Gros de Xàbia. También son destacados los acumulados en el Poble Nou de Benitatxell (más de 60 litros) y en Moraira (más de 50 l/m2). Y sigue lloviendo, aunque parece que no lo hace con tanta intensidad. Jarrea a ramalazos.

Calles anegadas en el Arenal de Xàbia (vídeo)

Calles anegadas en el Arenal de Xàbia (vídeo)

Alfons Padilla

El chaparrón ha anegado calles. En la carretera del Pla, en la rotonda del Saladar, el vial está anegado. De momento, eso sí, no se han registrado incidentes importantes. Mientras, en la avenida de la Llibertat, en el Arenal de Xàbia, el agua sale a borbotones por las tapas de las alcantarillas.

También hay aparato eléctrico. En Xàbia, un trueno ha hecho temblar los cristales de las casas.

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El agua sale a borbotones por las tapas de las alcantarillas en el núcleo del Arenal de Xàbia / Levante-EMV

Además, se ha formado un tornado sobre el Puig de la Llorença, en el Poble Nou de Benitatxell. No ha tocado tierra. Desde la Plana del Montgó, en Xàbia, se ha captado este fenómeno asociado a la inestabilidad atmosférica.

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