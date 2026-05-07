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La tromba de agua provoca un derrumbe en la Cumbre del Sol en Benitatxell que obliga a desalojar un chalé

El único vecino de la vivienda pasará esta noche fuera de su casa y mañana los técnicos evaluarán los daños

Cuatro viales permanecen cortados en Dénia al quedar anegados

El derrumbe ha dejado colgada en el aire la terraza del chalé de la zona de la Cumbre del Sol

El derrumbe ha dejado colgada en el aire la terraza del chalé de la zona de la Cumbre del Sol / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

El Poble Nou de Benitatxell

La tromba de agua ha sido de impresión. Ha dejado más de 70 litros/m2 en distintos puntos del Poble Nou de Benitatxell y de Xàbia. Las lluvias han sido torrenciales. El incidente más destacado ha sido el derrumbe de un gran muro en la urbanización Vista Montaña III, en la Cumbre del Sol del Poble Nou de Benitatxell. La caída del muro de piedra ha dejado en el aire la terraza de un chalé.

En seguida han acudido patrullas de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil. En el chalé hay ahora mismo un solo vecino. Se le ha desalojado. Ha sido un desalojo por precaución. El vecino pasará la noche fuera de su casa. Los técnicos evaluarán mañana los daños y si la vivienda puede estar comprometida.

Los daños de la tromba de agua en Benitatxell: un derrumbe, caminos convertidos en ríos y pluviales que son géiseres

Los daños de la tromba de agua en Benitatxell: un derrumbe, caminos convertidos en ríos y pluviales que son géiseres

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Una boca de un pluvial convertida en géiser / Levante-EMV

El derrumbe ha provocado un agujero en la terraza. Y la barrandilla ha quedado suspendida en el aire.

En el Poble Nou de Benitatxell y en Xàbia, el aguacero ha inundado calles. También en Dénia, donde esta noche permanecen cerrados al tráfico el Camí Fondo, el Camí del Llavador, el Camí de la Bota y el vial de la playa de la Marineta Cassiana.

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Ha sido impresionante cómo salía a borbotones el agua de las alcantarillas. Era tal la fuerza que, en una imagen captada en el Poble Nou de Benitatxell, más que salir a presión, parecía que aquello era un géiser.

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