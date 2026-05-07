La tromba de agua provoca un derrumbe en la Cumbre del Sol en Benitatxell que obliga a desalojar un chalé
El único vecino de la vivienda pasará esta noche fuera de su casa y mañana los técnicos evaluarán los daños
Cuatro viales permanecen cortados en Dénia al quedar anegados
La tromba de agua ha sido de impresión. Ha dejado más de 70 litros/m2 en distintos puntos del Poble Nou de Benitatxell y de Xàbia. Las lluvias han sido torrenciales. El incidente más destacado ha sido el derrumbe de un gran muro en la urbanización Vista Montaña III, en la Cumbre del Sol del Poble Nou de Benitatxell. La caída del muro de piedra ha dejado en el aire la terraza de un chalé.
En seguida han acudido patrullas de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil. En el chalé hay ahora mismo un solo vecino. Se le ha desalojado. Ha sido un desalojo por precaución. El vecino pasará la noche fuera de su casa. Los técnicos evaluarán mañana los daños y si la vivienda puede estar comprometida.
El derrumbe ha provocado un agujero en la terraza. Y la barrandilla ha quedado suspendida en el aire.
En el Poble Nou de Benitatxell y en Xàbia, el aguacero ha inundado calles. También en Dénia, donde esta noche permanecen cerrados al tráfico el Camí Fondo, el Camí del Llavador, el Camí de la Bota y el vial de la playa de la Marineta Cassiana.
Alcantarillas convertidas en géiseres
Ha sido impresionante cómo salía a borbotones el agua de las alcantarillas. Era tal la fuerza que, en una imagen captada en el Poble Nou de Benitatxell, más que salir a presión, parecía que aquello era un géiser.
- Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
- Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
- Premiada una fotografía de Germán Caballero que retrata el desastre de la dana y el altruismo de dos policías de Teulada
- La concejala Paqui Solivelles abandona el gobierno de Calp: 'Falta capacidad de escuchar, dialogar y mantener un vínculo constante con la ciudadanía
- El castillo imposible de Al-Azraq: restauración 'temporalmente parada
- Una fiesta de época en Xàbia: el primer evento Bridgerton de la Marina Alta fue un éxito y recreó a la perfección el hechizo de la serie
- Segundo accidente en 24 horas en la misma avenida de Xàbia: un todoterreno destroza las jardineras
- Un hombre de 66 años, herido de gravedad en los 'bous al carrer' de Xàbia al caerse y darse un fortísimo golpe en la cabeza