Benissa defiende la calidad del agua de la playa de la Fustera tras perder la bandera azul

El Ayuntamiento de Benissa quiere trasladar un mensaje de tranquilidad respecto a la situación de la playa de la Fustera, cuya agua mantiene una calidad buena y es totalmente apta para el baño, tal y como reflejan los controles oficiales.

La no obtención de la Bandera Azul este año responde exclusivamente a que es un distintivo muy exigente que requiere mantener de manera continuada los niveles de excelencia. En este caso, como consecuencia de algunos valores puntuales que no han llegado a ese nivel de excelencia, este año no se ha obtenido el reconocimiento.

En ningún caso esta circunstancia implica problemas de salubridad ni limita el uso de la playa, que continúa ofreciendo condiciones adecuadas y seguras.

Con el objetivo de mejorar los parámetros y reforzar la calidad del entorno, el Ayuntamiento ha intensificado las actuaciones en la zona. Entre ellas destacan la renovación de la EBAR (Estación de Bombeo de Aguas Residuales), así como el refuerzo de los controles en la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales), que se realizan entre tres y cuatro veces por semana para supervisar y retirar grasa si es necesario e incorporar lodos activos en el reactor biológico semanalmente. Asimismo, los tres restaurantes de la playa han instalado nuevos separadores de grasa adecuados para la actividad que desarrollan.

Por otro lado, se ha incrementado la vigilancia de la Policía Local para evitar la presencia de autocaravanas y posibles vertidos incontrolados, contribuyendo a la protección del litoral.

Desde el consistorio subrayamos que la Bandera Azul responde a criterios muy exigentes y que pequeñas variaciones puntuales pueden influir en su concesión, sin que ello afecte a la calidad real del agua ni a la seguridad del baño.

El Ayuntamiento de Benissa reafirma su compromiso de seguir trabajando con rigor para mejorar todos los indicadores y recuperar este distintivo, garantizando en todo momento un litoral cuidado, seguro y sostenible.

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