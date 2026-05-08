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Un ciclista se estrella con una furgoneta en la bajada de Benitatxell a Moraira

Los sanitarios han estabilizado al deportista y lo han trasladado al hospital de Dénia

Los sanitarios atienden, en la cuneta, al ciclista accidentado

Los sanitarios atienden, en la cuneta, al ciclista accidentado / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

El Poble Nou de Benitatxell

Un ciclista que descendía esta mañana desde el Poble Nou de Benitatxell a Moraira (CV-737) se ha estrellado con una furgoneta. El accidente ha ocurrido en una curva. En seguida han llegado tres patrullas de la Policía Local de Benitatxell, los sanitarios de un Soporte Vital Básico (SVB) y la Guardia Civil de Tráfico, que se ha hecho cargo de la investigación y del atestado. Los sanitarios han estabilizado al ciclista herido. Su pronóstico es reservado. Lo han trasladado en la ambulancia al hospital de Dénia.

El accidente ha ocurrido en la curva más cerrada

El ciclista bajaba por un tramo de carretera con pendiente y en el que hay varias curvas enlazadas. La furgoneta subía. El accidente ha ocurrido en una de las curvas más cerradas.

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