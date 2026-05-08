Un ciclista se estrella con una furgoneta en la bajada de Benitatxell a Moraira
Los sanitarios han estabilizado al deportista y lo han trasladado al hospital de Dénia
Un ciclista que descendía esta mañana desde el Poble Nou de Benitatxell a Moraira (CV-737) se ha estrellado con una furgoneta. El accidente ha ocurrido en una curva. En seguida han llegado tres patrullas de la Policía Local de Benitatxell, los sanitarios de un Soporte Vital Básico (SVB) y la Guardia Civil de Tráfico, que se ha hecho cargo de la investigación y del atestado. Los sanitarios han estabilizado al ciclista herido. Su pronóstico es reservado. Lo han trasladado en la ambulancia al hospital de Dénia.
El accidente ha ocurrido en la curva más cerrada
El ciclista bajaba por un tramo de carretera con pendiente y en el que hay varias curvas enlazadas. La furgoneta subía. El accidente ha ocurrido en una de las curvas más cerradas.
- Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
- Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
- Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
- La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
- Premiada una fotografía de Germán Caballero que retrata el desastre de la dana y el altruismo de dos policías de Teulada
- La concejala Paqui Solivelles abandona el gobierno de Calp: 'Falta capacidad de escuchar, dialogar y mantener un vínculo constante con la ciudadanía
- Una fiesta de época en Xàbia: el primer evento Bridgerton de la Marina Alta fue un éxito y recreó a la perfección el hechizo de la serie
- Un hombre de 66 años, herido de gravedad en los 'bous al carrer' de Xàbia al caerse y darse un fortísimo golpe en la cabeza