La comunitat educativa fa pinya: èxit de la jornada oberta a l'institut La Mar de Xàbia

La van organitzar de manera unitària els centres educatius públics del municipi i es van resoldre tots els dubtes davant la vaga indefinida

El sopar de cabasset de la jornada de portes obertes / Levante-EMV

Teresa Andreu

Xàbia

La comunitat educativa va pinya. Aquesta mena d'escalfament de la vaga ha aprofitat per a refermar la unió de tots, de docents i famílies. Ahir es va portar a cap en l'IES La Mar de Xàbia unes jornades per l'educació pública sumant-se a la proposta de la Coordinadora d'assemblees docents del País Valencià (CAPV) en la qual s'han sumat també de manera coordinada 15 centres més del territori valencià.

En el cas de Xàbia ho han organitzar les assemblees docents dels centres educatius de Xàbia de manera unitària (IES La Mar, IES Antoni LLidó, CEIP Mediterrània, CEIP l'Arenal, CEIP Port de xàbia i CEIP Graüll).

La xarrada informativa va resoldre els dubtes davant la vaga indefinida / Levante-EMV

El motiu d'aquestes jornades era visulitzar la situació de l'educació pública i poder unir a la comunitat educativa intercanviant experiències i sobretot poder resoldre els dubtes davant la convocatòria de vaga indefinida.

Un dels tallers / Levante-EMV

A pesar de la pluja, a bots i barrals, i d'haver hagut d'anular per aquest motiu l'actuació de la Batucam de Xàbia i del concert de Jean Jass, i de que no hi ha hagut tanta gent com la esperada, les jornades han estat un èxit, tant per les persones que s'han juntant com l'organització, amb taller de xapes, clauers, marcadors de pàgines, murals, punt d'informació.. I una xarrada en la qual els representants dels centres educatius de Xàbia han explicat la problemàtica real i pròpia de cada centre.

Han sigut unes jornades molt emotives i emocionants que han finalitzat amb un sopar de cabasset.

