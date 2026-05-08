La comunitat educativa fa pinya: èxit de la jornada oberta a l'institut La Mar de Xàbia
La van organitzar de manera unitària els centres educatius públics del municipi i es van resoldre tots els dubtes davant la vaga indefinida
La comunitat educativa va pinya. Aquesta mena d'escalfament de la vaga ha aprofitat per a refermar la unió de tots, de docents i famílies. Ahir es va portar a cap en l'IES La Mar de Xàbia unes jornades per l'educació pública sumant-se a la proposta de la Coordinadora d'assemblees docents del País Valencià (CAPV) en la qual s'han sumat també de manera coordinada 15 centres més del territori valencià.
En el cas de Xàbia ho han organitzar les assemblees docents dels centres educatius de Xàbia de manera unitària (IES La Mar, IES Antoni LLidó, CEIP Mediterrània, CEIP l'Arenal, CEIP Port de xàbia i CEIP Graüll).
El motiu d'aquestes jornades era visulitzar la situació de l'educació pública i poder unir a la comunitat educativa intercanviant experiències i sobretot poder resoldre els dubtes davant la convocatòria de vaga indefinida.
A pesar de la pluja, a bots i barrals, i d'haver hagut d'anular per aquest motiu l'actuació de la Batucam de Xàbia i del concert de Jean Jass, i de que no hi ha hagut tanta gent com la esperada, les jornades han estat un èxit, tant per les persones que s'han juntant com l'organització, amb taller de xapes, clauers, marcadors de pàgines, murals, punt d'informació.. I una xarrada en la qual els representants dels centres educatius de Xàbia han explicat la problemàtica real i pròpia de cada centre.
Han sigut unes jornades molt emotives i emocionants que han finalitzat amb un sopar de cabasset.
- Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
- Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
- Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
- La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
- Premiada una fotografía de Germán Caballero que retrata el desastre de la dana y el altruismo de dos policías de Teulada
- La concejala Paqui Solivelles abandona el gobierno de Calp: 'Falta capacidad de escuchar, dialogar y mantener un vínculo constante con la ciudadanía
- Una fiesta de época en Xàbia: el primer evento Bridgerton de la Marina Alta fue un éxito y recreó a la perfección el hechizo de la serie
- Un hombre de 66 años, herido de gravedad en los 'bous al carrer' de Xàbia al caerse y darse un fortísimo golpe en la cabeza