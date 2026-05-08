Conmoción en Dénia por el fallecimiento de Jaume Sendra, referente en la defensa de los Derechos Humanos

Su pasión, la docencia. Jaume Sendra Galán ha fallecido a los 69 años de edad. Hijo del primer alcalde socialista de Dénia, Jaime Sendra Timoner, de Jaume se pueden destacar muchas cosas. Pero quizá lo más relevante y satisfactorio para él fue lo que menos llama la atención. Doctor en derecho, fue profesor tutor en la UNED de Dénia. Daba clases de Derecho Constitucional, de Ética y Deontología y de Derechos Humanos. Y enseñar los derechos fundamentales y hacerlo con vehemencia y apasionamiento revela unos firmes valores. Enseñar los Derechos Humanos es defender los Derechos Humanos. Además, Jaume Sendra presidía la Fundación Mediterránea de Derechos Humanos. En la UNED de Dénia, esa universidad en la que ejerció su magisterio ya se le extraña. Jaume deja un gran vacío.

Pero este dianense también desarrolló una destacada carrera política. Joan Lerma le demostró su absoluta confianza y lo nombró director general de Medios de Comunicación. Salió elegido diputado en 1995. Fue concejal socialista en Dénia entre 1991 y 1995. Se involucró en causas de mucho aliento. Defendió la declaración del Montgó como parque natural. Luchó lo que pudo para que el tren volviera a Dénia. En aquellos años parecía posible que se recuperara la conexión ferroviaria de Dénia y Gandia.

Luego optó por un perfil político bajo y por dedicarse al derecho y cultivar la docencia. Esa mirada más pausada de la vida, ya alejada del ajetreo de los años del frenesí político, la trasladó a las fotografías. Hace unos meses expuso sus instantáneas en la Casa de Cultura de Dénia. Captó paisajes sosegados de "su" Dénia. La "estimaba" con ojos de humanista.

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Un compromiso más necesario que nunca

El fallecimiento de Jaume Sendra ha causado conmoción en Dénia. Su férreo compromiso con la defensa de los Derechos Humanos es ahora, en estos tiempos tan ciegos, más necesario que nunca. Su familia y sus muchos amigos le darán este sábado, entre las 17 y 18 horas, el último adiós en la capilla de Alfa y Omega de Dénia.