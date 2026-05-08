Dénia activa el Plan B: traslada la "Trobada d'Escoles" al domingo para esquivar la lluvia

Hace 25 años, cuando Dénia vivió la "Trobada d'Escoles en Valencià", la primavera estaba loca (siempre ha sido una estación caprichosa), pero el tiempo estaba medianamente cuerdo. Ahora el tiempo está loquísimo. El cambio climático lo ha puesto todo patas arriba. Tanto esperar a que la "Trobada" volviera a Dénia y el día elegido, este sábado, da chaparrón. Pero la organización ya se olía que podía haber tormenta y tenía listo un Pla B. Lo ha activado. La "Trobada" no es para vivirla bajo techo. La solución: trasladarla al domingo. Bueno, hace unos años no era extraño lo de la "Trobada d'Escoles" dominical. Tiene un toque litúrgico festivo. Incluso puede venir bien. Ya no se solapa con otro acontecimiento que mueve montañas, el Circuit a Peu de la Marina Alta, que este sábado vive "etapa reina" (por ambientazo), la de Pedreguer. A más de una familia le ha venido bien. El sábado, a correr. El domingo, a celebrar y reivindicar la escuela pública, de calidad y en valenciano.

El cartel de la Trobada de Dénia / Levante-EMV

El plan es el siguiente: a las 10 horas del domingo tendrá lugar la "Mostra de la Cançó" con Ramonets. Será en la Plaça del Consell. Estupendo. Eso es empezar el día con energía. A las 11 horas, arrancará de la Plaça del Consell la "cervavila" de los colegios de la Marina Alta. También se abrirán los talleres de las escuelas, que estarán en la calle Marqués de Campo. Las actividades de animación se llevarán a cabo en la Glorieta del País Valencià. A las 12 horas, Paco Cholbi y familia pondrán en escena el universo expandido (el nuevo cuento) del Monstre Petorro. Este monstruo pide plaza. Será en la de María Hervás.

El "Concert de la Gira" sí se mantiene el sábado

Lo que se mantiene sin que lo mueva ninguna previsión de lluvia a cántaros es el "Concert de la Gira". Sí, diluvio, pero de otra naturaleza. Actúan El Diluvi y Flashy Ice Cream. El concierto comenzará a las 21 horas. Y toca el corazón de Dénia: es en la Glorieta del País Valencià. También se abrirá en la mañana del sábado en la Casa de Cultura la exposición "40 anys de Trobades".

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