Ocho meses sin ascensor en el Centro de Salud Integral de Dénia
Los usuarios lamentan que esté fuera de servicio y advierten de que la rampa no suple la función que hace el ascensor
Una usuaria lo relataba a Levante-EMV con el corazón encogido. Una pareja de ancianos se las veía y deseaba para bajar por la rampa. Él, el marido, iba en silla de ruedas. Ella se ayudaba para caminar de una muleta. La mujer bajó a duras penas hasta el mostrador y pidió ayuda al personal del centro de salud. Ella no podía empujar la silla de ruedas de su esposo. La rampa advirtió la usuaria, no suple la función que hace el ascensor. Y en este centro de salud integral de Dénia, el de la Pedrera, sí hay ascensor, pero lleva averiado ocho meses. Y no lo arreglan.
En el ascensor hay un cartel que indica "fuera de servicio". Se puede subir al primer piso por las escaleras y por la rampa. La rampa es tendida, pero para los pacientes que tienen más problemas de movilidad resulta fatigoso (o imposible, como para la pareja antes citada) subir y bajar. A los usuarios que preguntan por qué no funciona el ascensor, se les responde que lleva nada menos que ocho meses averiado y que no va nadie a repararlo. Y los usuarios advierten que es en los centros de salud y en los hospitales donde la accesibilidad universal debe cumplirse a rajatabla y sin escatimar en recursos.
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