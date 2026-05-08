En pruebas y sin pasajeros: los nuevos autobuses de Dénia echan a rodar

Se hace camino al... rodar. Los nuevos autobuses de Dénia ya van por las calles. Pero, si algún vecino les da el alto, pasarán de largo. Están en periodo de pruebas. Hoy ha comenzado el "rodaje". Es básico. Un servicio de transporte público no se puede poner en marcha de la noche a la mañana. Dénia, además, es una ciudad especial. Es para caminar. Pero entre una punta y otra, entre el final de les Marines y la playa de les Arenetes de les Rotes, hay kilómetros y kilómetros. Y el hospital también está a un trecho (en la Xara). Por tanto, el transporte urbano es esencial para empezar a romper la dependencia del coche. Y ese es el objetivo del nuevo contrato de transporte urbano: olvidarse del coche y avanzar en la descarbonización de Dénia. Hacer, en suma, una ciudad más amable, ecológica y de eficiente movilidad.

Los siete autobuses del nuevo servicio, uno eléctrico y los otros híbridos con etiqueta ECO, ya están en Dénia. Y han echado a rodar. En pruebas y sin recoger a pasajeros. El concejal de Seguridad y de Movilidad, Javier Scotto, ha explicado que los autobuses circularán durante este mes en fase de pruebas y vacíos. Ha precisado que este periodo de adaptación servirá para decidir qué autobuses se emplean en cada una de las rutas y perfilar las frecuencias. Además, los conductores y conductoras conocerán las peculiaridades de conducir por Dénia. Se familiarizarán con los giros. Y si hay algún obstáculo que entorpece el recorrido, es ahora el momento de retirarlo y de dejar el camino expedito para el transporte urbano.

Los tres autobuses más grandes / Levante-EMV

El concejal también ha apuntado que la ciudadanía verá los autobuses y se irá acostumbrando a unos vehículos que en junio, antes del verano, ya pararán y recogerán a los pasajeros. Será entonces cuando comience a funcionar de todas todas un servicio básico para dar un paso decisivo en movilidad sostenible.

Cinco líneas que conectan el casco urbano y el diseminado

El nuevo transporte urbano (la concesionaria es la empresa BusDénia) incluye cinco líneas que conectan el casco urbano con el diseminado, la del hospital de Dénia, la de Costa de la Calma, la de les Marines, la de les Rotes y la de la Pedrera. Esta última también funcionará como línea circular por el anillo perimetral del núcleo urbano durante algunas horas del día.

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Cuando los buses circulen, hay que promover al máximo el transporte público. El objetivo es que la forma de desplazarse cambie radicalmente y que Dénia se libere de tantísimo coche.