Xàbia, de cine: un rodaje revoluciona el Portal del Clot
Es para una serie de Netflix y se intuye que la trama tendrá su cosa escabrosa: los policías hacen de figurantes y los protagonistas llevan ropa de playa manchada de sangre
Revolución en el Portal del Clot de Xàbia. Los rodajes son un gran despliegue de cámaras, luces, técnicos, actores, extras, figurantes... Toda la tramoya que está detrás de la magia del cine. Xàbia es un pueblo de cine. Y hoy vive uno de esos rodajes que suscitan intriga. Se desarrolla en la entrada al retén de la Policía Local, en el edificio del nuevo ayuntamiento del Portal del Clot. Se intuye el misterio.
El rodaje es para una serie de Netflix. Estas cosas no se difunden a los cuatro vientos. Las productoras guardan un silencio casi siciliano. Pero, a distancia, ya se puede adivinar por donde irán los tiros. Y seguro que hay tiros. De ficción, claro. Hay un coche de la Policía Local. Los agentes, uniformados, están allí, listos para entrar en escena. Y los actores van vestidos de playa. Uno de ellos lleva la ropa bien embadurnada de kétchup. Es dramática sangre de pega. La serie, salta a la vista, será de acción e intriga.
Xàbia, paisaje de cine
De momento, ya se ha montado buena "película" en el Portal del Clot. A los cinéfilos, esto de espiar un rodaje les recuerda el metacine de "La noche americana" de François Truffaut. Xàbia tiene paisaje de cine. También inesperados rincones muy cinematográficos. ¿Quién lo diría? El nuevo ayuntamiento y el retén policial dan para una serie.
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