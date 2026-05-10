Eclosión de mariposas: la gran sorpresa de la Trobada d'Escoles de Dénia
La lluvia y el radiante sol de hoy han causado que las calles de la ciudad, sobre todo allí donde hay flores, se llenen de lepidópteros
Revolotea la Trobada d'Escoles en Valencià de Dénia. El chasco de trasladarla del sábado al domingo por la lluvia se ha pasado rápido. Hoy el día es radiante y ha deparado una gran sorpresa. Las muchas familias de la Marina Alta que han acudido a este encuentro de la escuela pública y en valenciano están extasiadas. Hay en la ciudad una sorprendente eclosión de mariposas. Revolotean. La lluvia de ayer y el día rutilante de hoy han provocado que los lepidópteros se dejen ver en gran número.
Hay muchas mariposas. Es una alegría. Las hay sobre todo en las zonas ajardinadas, como la Glorieta y la plaza María Hervás. Liban en las flores. Revolotean. Y todos, encantados.
Riqueza entomológica
La riqueza entomológica de la Marina Alta sale a la luz. Hoy no hace falta que ninguna escuela monte un taller divulgativo sobre lepidópteros. Las mariposas han decidido ser protagonistas de esta Trobada d'Escoles que ha vuelto a Dénia tras 25 años.
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