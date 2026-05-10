Gata pone en marcha la recogida de basura puerta a puerta: «Es el futuro»

Gata sigue los pasos de pueblos como Orba, Pedreguer o Benitatxell. La recogida de basura puerta a puerta ha significado aumentar de forma muy notable la recogida selectiva y el reciclaje. En Gata, se entra ya en la fase decisiva, la de la puesta en marcha en buena parte del núcleo urbano de la recogida puerta a puerta. El periodo de preparación ha consistido en ocho reuniones informativas, cuatro visitas a los colegios e institutos y 15 días de reparto de los cubos y «kits» para la fracción orgánica y la de resto. Las familias que todavía no tienen los cubos pueden recogerlos en las instalaciones de la empresa municipal Sòlgata.

Avance en sostenibilidad y reciclaje

Los vecinos tienen que separar de forma escrupulosa los residuos y acostumbrarse a sacarlos a la puerta en el cubo correspondiente según el calendario de recogida. Ese gesto doméstico es trascendente. Se avanza en sostenibilidad y en reciclaje. También se da un paso hacia el modelo de que pague más quien más contamina. El sistema puerta a puerta permite llegar a entre un 60 y un 80 % de recogida selectiva de residuos. Además, se eliminan los contenedores de las calles. La basura orgánica, al no estar mezclada con otros desperdicios, se podrá usar de abono.

Noticias relacionadas

El gobierno local (PSPV y Compromís) está convencido de lo positivo que es este sistema. "Es el futuro", afirman desde el ayuntamiento.