Los «minipisos» de las VPP de Xàbia se ensanchan: pasan de 30 a 40 m2

Del anteproyecto al proyecto hay un trecho. Un trecho de 10 metros cuadrados que puede parecer poco pero que, en cuestión de espacio doméstico, supone escapar de la estrechez y vivir con un poco más de holgura. Al final, los cuatro estudios de 30 m2 de las futuras VPP (Viviendas de Protección Pública) de Xàbia se han ensanchado. Pasan a tener 39,4 y 40,5 m2. Los «minipisos» ya no serán tan «minis».

Estas cuatro viviendas, que forman parte de las 16 que se cederán al ayuntamiento, estarán en la finca de 26 pisos de la calle Garcilaso de la Vega. La otra promoción es de 56 pisos y está en la calle Poeta José Albi. La adjudicataria es la promotora Fama. Estas 82 VPP serán las primeras que se construyen en Xàbia desde 2010. Deben empezar a corregir los grandes desajustes del mercado inmobiliario en un municipio en el que resulta imposible encontrar vivienda tanto del alquiler como de compra a precio asequible. Todo lo que se construye es «exclusivo» y los precios se van por las nubes.

Que las 16 viviendas que corresponden a la EVHA (Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl) eran sumamente estrechas fue una de las grandes reticencias a este proyecto de VPP incluido en el Plan Vive de la Generalitat Valenciana. En principio, esos pisos medían entre 30 y 44 m2. Ahora ganan espacio. Fuentes municipales han precisado que «in situ» se comprobó que la parcela de la promoción de 26 pisos daba más de sí y que se podían añadir un puñado de metros cuadrados a las viviendas más pequeñas. Los seis pisos que en esta finca serán para la EVHA, que los cederá al ayuntamiento (los destinará a alquiler social), tendrán entre 39,4 y 49,2 metros cuadrados. Son pequeños, y más para Xàbia, donde ese modelo de estudios era hasta no hace mucho extraño (ahora todo ha cambiado y hay familias que viven apretujadas en habitaciones de alquiler), pero escapan, al menos, de esa sensación primera de «cajas de zapatos».

La empresa, que está a la espera de la licencia, ya ha limpiado y preparado las parcelas / A. P. F.

La promotora está a la espera de que la concedan la calificación de VPP y la licencia municipal de obras. Ya ha adelantado trabajo. Ha limpiado los terrenos, ha colocado los carteles y una caseta que todavía no está abierta y también ha vallado la parcela más grande. Las obras, por tanto, comenzarán más pronto que tarde. La promotora levantará de forma simultánea los dos edificios, que tendrán planta baja, primer piso y ático (en Xàbia no se puede subir más alturas). Cada una de las promociones contará con piscina comunitaria.

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Tipología variada: pisos de hasta 90 metros cuadrados

Así las cosas, 16 pisos serán para la EVHA y los otros 66 los venderá la promotora a precios topados. En la finca de 26 VPP, los pisos de venta miden entre 55,5 y 90 metros cuadrados. La tipología es muy variada. Son de una y de dos habitaciones. Los áticos incluyen una amplísima terraza.