Agotados, pero convencidos de haber vivido una manifestación histórica: gran presencia de Xàbia en la protesta de València

Ha sido una jornada agotadora. Coche hasta Gandia o Xeraco y luego tren hasta València. Pero ha merecido la pena. Los docentes de Xàbia que se han desplazado hoy al 'Cap i casal', y la expedición ha sido ciertamente numerosa, regresan con la sensación de haber vivido una manifestación histórica. Regresan satisfechos. Agotados, sí, pero más que orgullosos de haber compartido con tantísimos compañeros de todo el territorio valenciano una protesta que ha demostrado la unión de los maestros y profesores valencianos.

Percusión en la manifestación de València / Levante-EMV

La expedición de Xàbia la integraban profesores de los dos institutos, del IES La Mar y del IES Antoni Llidó, y de los cinco colegios públicos. En estos centros el seguimiento de la huelga ha sido muy notable. En realidad, ha sido sobresaliente en toda la Marina Alta. Han llegado a la Estació del Nord y han buscado la manifestación. Portaban pancartas que defensa de la educación pública, inclusiva, de calidad y en valenciano.

Otra imagen de la protesta / Levante-EMV

La situación de los colegios en Xàbia es muy preocupante. Las ratios están disparadas. Hace falta como el respirar un nuevo colegio y, de hecho, el ayuntamiento cederá el terreno para que se levante una escuela provisional de aulas prefabricadas para el próximo curso.

Noticias relacionadas

La protesta por las calles de València / Levante-EMV

Los profesores que han estado en València están convencidos de que la conselleria ya no puede regatear las mejoras de las condiciones laborales de los docentes ni rehuir problemas como el de la masificación en las aulas. La protesta ha demostrado la unión de los docentes. Los de Xàbia han regresado agotados tras un día intensísimo, pero muy satisfechos. Mañana, más protestas.