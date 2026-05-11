Agotados, pero convencidos de haber vivido una manifestación histórica: gran presencia de Xàbia en la protesta de València
Los docentes de los colegios e institutos xabiencs han secundado la masiva protesta del 'Cap i casal'
Ha sido una jornada agotadora. Coche hasta Gandia o Xeraco y luego tren hasta València. Pero ha merecido la pena. Los docentes de Xàbia que se han desplazado hoy al 'Cap i casal', y la expedición ha sido ciertamente numerosa, regresan con la sensación de haber vivido una manifestación histórica. Regresan satisfechos. Agotados, sí, pero más que orgullosos de haber compartido con tantísimos compañeros de todo el territorio valenciano una protesta que ha demostrado la unión de los maestros y profesores valencianos.
La expedición de Xàbia la integraban profesores de los dos institutos, del IES La Mar y del IES Antoni Llidó, y de los cinco colegios públicos. En estos centros el seguimiento de la huelga ha sido muy notable. En realidad, ha sido sobresaliente en toda la Marina Alta. Han llegado a la Estació del Nord y han buscado la manifestación. Portaban pancartas que defensa de la educación pública, inclusiva, de calidad y en valenciano.
La situación de los colegios en Xàbia es muy preocupante. Las ratios están disparadas. Hace falta como el respirar un nuevo colegio y, de hecho, el ayuntamiento cederá el terreno para que se levante una escuela provisional de aulas prefabricadas para el próximo curso.
Los profesores que han estado en València están convencidos de que la conselleria ya no puede regatear las mejoras de las condiciones laborales de los docentes ni rehuir problemas como el de la masificación en las aulas. La protesta ha demostrado la unión de los docentes. Los de Xàbia han regresado agotados tras un día intensísimo, pero muy satisfechos. Mañana, más protestas.
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