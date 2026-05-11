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La destacada representación de Xàbia en la marcha histórica de València

Profesores de todos los colegios e institutos públicos han ido en coche hasta Gandia y Xeraco y allí han cogido el tren el 'Cap i casal'

La nutrida representación de Xàbia a su llegada a la Estació del Nord de València

La nutrida representación de Xàbia a su llegada a la Estació del Nord de València / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

València

Histórica y masiva. Y con una presencia más que destacada de los docentes de la Marina Alta. La manifestación central de la primera jornada de huelga indefinida en la educación de la Comunitat, manifestación que ha tenido lugar esta mañana en València, ha estado secundada por muchísimos profesores de la comarca.

Los de Xàbia, de los institutos de la Mar y Antoni Llidó y los cinco colegios públicos, han echado en falta el tren directo de la Marina Alta al 'Cap i casal' (el tren Dénia-Gandia nunca llega). Han cogido el coche y han ido hasta Gandia y Xeraco. Allí se han subido ya en el tren.

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Alfons Padilla

Han llegado a la Estació del Nord de València. Y se han tomado la foto de rigor. Luego se han sumado a la manifestación central, multitudinaria e histórica.

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