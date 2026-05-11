La destacada representación de Xàbia en la marcha histórica de València
Profesores de todos los colegios e institutos públicos han ido en coche hasta Gandia y Xeraco y allí han cogido el tren el 'Cap i casal'
Histórica y masiva. Y con una presencia más que destacada de los docentes de la Marina Alta. La manifestación central de la primera jornada de huelga indefinida en la educación de la Comunitat, manifestación que ha tenido lugar esta mañana en València, ha estado secundada por muchísimos profesores de la comarca.
Los de Xàbia, de los institutos de la Mar y Antoni Llidó y los cinco colegios públicos, han echado en falta el tren directo de la Marina Alta al 'Cap i casal' (el tren Dénia-Gandia nunca llega). Han cogido el coche y han ido hasta Gandia y Xeraco. Allí se han subido ya en el tren.
Han llegado a la Estació del Nord de València. Y se han tomado la foto de rigor. Luego se han sumado a la manifestación central, multitudinaria e histórica.
Jornada de gran solidaridad y compañerismo
La Marina Alta tira a València. Sus docentes se han desplazado hoy de forma muy notable a una manifestación en la que las peticiones de mejores condiciones laborales, bajar las ratios en las clases y que se invierta en mejorar los centros educativos han sonado con extraordinaria fuerza. Esta siendo una jornada de gran solidaridad y compañerismo.
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