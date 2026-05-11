El gobierno de Calp, ahora en minoría, pide a la oposición que no tumbe las nuevas pistas de pádel y las sombras en los colegios

Una inversión de sudar (deporte) y otra de evitar el sol (sombra en los colegios). El gobierno de Calp (Somos Calpe, PSPV y Compromís), que está en minoría desde que la concejala Paqui Solivelles se pasó al grupo de no adscritos, lleva este martes a pleno una mocificación de créditos para financiar con más de 4 millones del remanente de tesorería nuevas inversiones, entre las que se incluyen la construcción de nuevas pistas de pádel y la instalación de pérgolas y techados que den sombra en los patios de los centros educativos. El gobierno local quiere convencer a la oposición. Esgrime el apoyo de los vecinos a los dos proyectos citados.

Asegura que las pistas de pádel cuentan con un apoyo de casi mil firmas vecinales. Mientras, crear sombra en los patios de los colegios está avalado por 250 firmas.

"Este expediente no responde a intereses partidistas, sino a demandas reales de la ciudadanía que el gobierno local ha decidido escuchar e incorporar", defiende el tripartito, que ve el pleno de mañana como "la primera gran prueba de responsabilidad de la oposición" tras la salida de Paqui Solivelles del gobierno.

Moción de censura

“¿Se sumarán los grupos de la oposición a estas reivindicaciones ciudadanas o decidirán votar en contra de ellas?”, pregunta el tripartito, que avanza que tumbar estas inversiones perjudica a Calp. "Quien quiera plantear una alternativa de gobierno dispone de mecanismos democráticos como una moción de censura; quien considere que alguna actuación es mejorable puede presentar enmiendas”. “Lo que no sería entendible para la ciudadanía es bloquear inversiones necesarias y ampliamente respaldadas sin ofrecer ninguna alternativa”, sostiene el gobierno calpino.

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El tripartito emplaza a la oposición a "actuar con responsabilidad institucional y permitir que se saquen adelantes actuaciones positivas para el municipio". Asegura que los concejales del gobierno local están decididos a “seguir gestionando, escuchando a los vecinos y llegando a acuerdos beneficiosos para Calp”.