Masivo seguimiento de la huelga en la Marina Alta: los docentes salen reforzados del primer día de paro
En algunos colegios todos los profesores, excepto los que debían cumplir los servicios mínimos, han secundado el paro
Los docentes salen reforzados del primer día de huelga indefinida en la Marina Alta. El seguimiento ha sido masivo. Esta mañana, en la entrada a los institutos y colegios, ya se intuía que la convocatoria de huelga iba a ser un éxito. Los datos que se van conociendo esta tarde confirman ese presentimiento. Las clases se han quedado vacías. El paro es histórico. Los muchos profesores de la comarca que han acudido a la manifestación de València vuelven con la sensación de haber tomado la calle y de demostrar que los docentes, que son quienes mejor conocen la realidad de las aulas, van todos a una.
Los datos que se empiezan a conocer son los siguientes:
- IES Historiador Chabàs Dénia: 70 profesores han hecho huelga y 14 han cumplido los servicios minimos de una plantilla de 128 docentes. Seguimiento del 54 %.
- IES Maria Ibars de Dénia: 64 docentes han hecho huelga y 10 han realizado los servicios mínimos. Seguimiento del 50 %.
- CEIP Sanchis Guarner Ondara: 43 docentes han secundado la huelga de una plantilla de 50.
- IES Sorts de la Mar de Dénia: 47 han participado en el paro y 5 han hecho servicios mínimos de un total de 74 docentes. Seguimiento del 68 %.
- CEIP S. Crist de Gata Gorgos: 33 maestros han hecho huelga y 9 servicios mínimos. Seguimiento del 82,5%.
- CEIP Santa Maria Magdalena del Poble Nou de Benitatxell: 36 docentes han secundado la huelga y 6 han cumplido los servicios minimos. Dos no han hecho huelga.
- CEIP Mediterrània de Xàbia: 26 maestros han hecho huelga y 6 servicios mínimos. Seguimiento del 100 %.
- CEIP Cap d'Or de Moraira: 12 maestros han secundado el paro y 11 han estado de servicios mínimos. Otros dos se hallan con los alumnos en viaje de fin de curso.
- CEIP Carolina Sala de Pego: 13 profesores han hecho huelga y 3 han estado de servicios mínimos. Cinco no han secundado el paro.
- CEIP Ambra de Pego: Vaga secundada por el 76,19 % del profesorado mientras que el otro 23,81 % ha realizado los servicios mínimos.
- CEIP Segària del Verger: 22 maestros han secundado la huelga y 6 han cumplido los servicios mínimos. Cuatro no han hecho huelga.
- CEIP L'Arenal de Xàbia: 16 maestros de huelga de 36.
- CEIP L'Alfàs de Pedreguer: 17 profesores han secundado la huelga de 32.
- CPEE Gargasindi de Calp: Solo servicios mínimos del personal docente (4 profesores y uno del equipo directivo).
- IES Xebic Ondara: De 117 profesores únicamente 33 no han secundado la huelga.
- IES Matemàtic Vicent Caselles Costa de Gata: 33 profesoras han secundado el paro de 47.
- CEIP Benicadim de Beniarbeig: 9 maestros han hecho huelga y 3 servicios mínimos. Seis no han secundado el paro.
- CEIP Sant Vicent Ferrer de Teulada: el 98% del profesorado ha participado en la huelga.
- CEIP Mestral de Benidoleig: De 20 docentes, 3 están de baja, 7 han hecho huelga, 4 han cumplido los servicios mínimos y 6 no han hecho huelga.
- CRA Terra de Riuraus de Alcalalí i Llíber: De 26 docentes, 19 han hecho huelga, 5 servicios mínimos y 2 no han participado en el paro.
- CEIP Pare Melchor de Benissa: 80 % de seguimiento.
- CEIP Cervantes de Dénia: 21 maestros de huelga de 30.
- IES Xaló: De 21 docentes, 16 han secundado la huelga, dos han realizado servicios mínimos y 3 no han hecho huelga.
- CEIP El Trinquet de Pedreguer: De 17 docentes, 9 han hecho huelga y 3 servicios mínimos.
- CRA La Rectoria: De 27 maestros, solo uno no ha hecho huelga. Ocho han cumplido los servicios mínimos.
- IES Les Salines de Calp: El 77 % del profesorado ha secundado la huelga.
- CEIP Llebeig de Dénia: El 60% de los docentes han participado en el paro.
- CEIP Les Vessanes de Dénia: 11 docentes de huelga de 22.
- CEIP Ausiàs March de Els Poblets: 12 docentes de huelga, 4 de servicios mínimos y 3 de viaje de Erasmus que secundan el paro.
- CEIP Pou de la Muntanya de Dénia: 23 docentes de huelga y 7 de servicios mínimos. Cinco no han hecho huelga.
- IES Antoni Llidó de Xàbia: Seguimiento del 65 %.
- IES Teulada: 26 profesores, incluidos los de servicios mínimos han ido al centro. La plantilla es de 92 docentes.
- CEIP Port de Xàbia: 17 maestros han hecho huelga y 4 han realizado los servicios mínimos. Dos no la han secundado.
- IES Enric Valor de Pego: El 72 % del profesorado ha hecho huelga.
- IES Josep Iborra de Benissa: 74 profesores han secundado la huelga. 11 están de baja. 33 han acudido al centro, incluidos los de servicios mínimos. Seguimiento del 69 %.
- CEIP Serra de Bèrnia de Xaló: 11 maestros han hecho huelga. Y 14 no la han secundado. 44 % de seguimiento.
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