Masivo seguimiento de la huelga en la Marina Alta: los docentes salen reforzados del primer día de paro

Los docentes salen reforzados del primer día de huelga indefinida en la Marina Alta. El seguimiento ha sido masivo. Esta mañana, en la entrada a los institutos y colegios, ya se intuía que la convocatoria de huelga iba a ser un éxito. Los datos que se van conociendo esta tarde confirman ese presentimiento. Las clases se han quedado vacías. El paro es histórico. Los muchos profesores de la comarca que han acudido a la manifestación de València vuelven con la sensación de haber tomado la calle y de demostrar que los docentes, que son quienes mejor conocen la realidad de las aulas, van todos a una.

Alfons Padilla

Los datos que se empiezan a conocer son los siguientes: