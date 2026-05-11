"Premis Ocell" para la Residencia de Ondara, Josep Puig Ramis, el Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta y Pep Romany

La Associació Cultural Ocell cumple nada menos que 50 años. Una proeza. Y estos premios han llegado a su edición número 25 y 26 (se entregaron los del pasado año y los de éste). Imposible afinar mejor. Merecidísimos. El acto de entrega en el Auditorio Valerià Gil de Ondara comenzó con la defensa de la educación pública y el apoyo a la huelga indefinida que este lunes han iniciado miles de docentes valencianos.

Los dos premios locales fueron para el profesor de música Josep Puig Ramis ("Pep el de la Fonda") y para la Residencia de Ondara, galardón que recogió su directora, Paqui Ferrando. Y los galardones comarcales recayeron en el cocinero Pep Romany y el Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

Josep Puig Ramis recordó su infancia. Perdió a los 4 años a su padre y se crió con su madre, su abuela Catalina y su hermana. Pronto se despertó su afición por la música. Estudió musicología y composición. Dedicó 40 años de su vida a la docencia de la música en València, Carcaixent, Dénia, Alicante y Oliva. Al recoger el premio (estos galardones son una lámina de Joan Castejón y una escultura de Toni Ortolà), pidió más recursos para la música y que se recuperen las partituras del compositor de Ondara Gonzalo Ortolà Marí (1899-1962).

Mientras, Paqui Ferrando destacó que la Residencia de Ondara y su fundación Nuestra Señora de la Soledad han evolucionado mucho en los últimos años y han pasado de una visión paternalista a "poner a las personas en el centro". "Las cuidamos física, emocional, social y espiritualmente". Destacó la labor de los profesionales y la vocación de cuidar. De la residencia se encargaron hasta 1994 las religiosas Hermanas de Vedruna. Comenzó un proceso de profesionalización y modernización. En la actualidad, hay 25 residentes, pero la residencia también cuenta con un centro de día y presta ayuda a domicilio. Atiende, por tanto, a más de 60 mayores. Forma parte de la Asociación de residencias y servicios de atención a las personas mayores del Sector Solidario de la Comunitat Valenciana (Lares).

La cultura y la estima por la comarca

Los premios comarcales fueron para el cocinero Pep Romany, del restaurante Pont Sec y "recuperador de sabores, artesano de la cocina y que ha destacado por dignificar el recetario tradicional", y para el Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA), que recogió su presidenta Rosa Seser. Esta institución desarrolla una ingente labor de defensa del patrimonio, de divulgación y de edición. Ha publicado más de 200 libros y lanza con sorprendente periodicidad las revistas de literatura "L'Aiguadolç" y de investigación histórica "Aguaits". Su presidenta, Rosa Seser, dijo que el galardón es "motivo de alegría y estímulo". Recordó que el IECMA cuenta con más de 600 socios. Destacó que ese impulso cultural revela "estima por la propia comarca".

Noticias relacionadas

Los galardones los entregaron el alcalde de Ondara, José Ramiro, y la concejala de Cultura, Rosa Ana Marí.