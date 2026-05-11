Susto por un incendio originado en un trenzado de cables de una casa del centro de Dénia
No había nadie en la vivienda y los bomberos han sofocado rápidamente el fuego
Las fachadas se sobrecargan. Los vecinos se han llevado un buen susto cuando han visto que salía humo negro de un voladizo de una casa de la calle Quevedo, en el centro de Dénia. En la vivienda no había nadie. Y el local de abajo está en alquiler. El incendio se ha originado en el tranzado de cables que está oculto por esta especie de marquesina. Ocurre en Dénia y en otros pueblos que los cableados de las fachadas se convierten en auténticas marañas.
Alarma por el humo
El fuego ha comenzado sobre las 11.30 horas. Han llegado rápidamente las patrullas de la Policía Local y los bomberos. No había nadie en la vivienda. Los bomberos han sofocado rápidamente las llamas. Han avisado a la compañía Iberdrola para que cortar la electricidad y revisara la instalación.
Han intervenido seis bomberos, un sargento y un cabo del parque de Dénia. Han apagado el fuego. Alarmaba sobre todo el negro humo que manaba.
- Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
- Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
- Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
- Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
- La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
- Premiada una fotografía de Germán Caballero que retrata el desastre de la dana y el altruismo de dos policías de Teulada
- Una fiesta de época en Xàbia: el primer evento Bridgerton de la Marina Alta fue un éxito y recreó a la perfección el hechizo de la serie
- Segundo accidente en 24 horas en la misma avenida de Xàbia: un todoterreno destroza las jardineras