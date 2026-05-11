Susto por un incendio originado en un trenzado de cables de una casa del centro de Dénia

Las fachadas se sobrecargan. Los vecinos se han llevado un buen susto cuando han visto que salía humo negro de un voladizo de una casa de la calle Quevedo, en el centro de Dénia. En la vivienda no había nadie. Y el local de abajo está en alquiler. El incendio se ha originado en el tranzado de cables que está oculto por esta especie de marquesina. Ocurre en Dénia y en otros pueblos que los cableados de las fachadas se convierten en auténticas marañas.

Alarma por el humo

El fuego ha comenzado sobre las 11.30 horas. Han llegado rápidamente las patrullas de la Policía Local y los bomberos. No había nadie en la vivienda. Los bomberos han sofocado rápidamente las llamas. Han avisado a la compañía Iberdrola para que cortar la electricidad y revisara la instalación.

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Han intervenido seis bomberos, un sargento y un cabo del parque de Dénia. Han apagado el fuego. Alarmaba sobre todo el negro humo que manaba.