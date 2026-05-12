Más de 2000 usuarios utilizaron el gimnasio exterior municipal de Calp en su primer mes de funcionamiento

A finales del mes de marzo el Ayuntamiento de Calp abrió un innovador gimnasio exterior con pesas de carga variable en las instalaciones deportivas municipales, junto a la Pista Azul (Pista Blava). Con una inversión de 125.719 euros, se trata de uno de los pocos espacios de estas características existentes en España.

Desde el Departamento de Deportes se estima que más de 2.000 usuarios han utilizado estas instalaciones durante el primer mes de funcionamiento, con una media aproximada de 80 personas al día. El gimnasio exterior ofrece un horario de uso de 8 a 23 horas.

Este nuevo espacio deportivo, concebido para el entrenamiento al aire libre de personas de diferentes edades y capacidades físicas, está equipado con máquinas profesionales de musculación con peso ajustable: prensa de pecho, jalón para espalda, prensa de piernas, prensa de hombros, remo horizontal, estación de cross training de tres zonas y estación de dominadas, entre otros elementos. Todo el equipamiento está diseñado y certificado para su instalación en exterior, con carcasas protectoras que cubren las partes móviles y sistemas de seguridad que evitan atrapamientos y actos vandálicos.

Además, todas las máquinas están conectadas a una aplicación móvil accesible mediante un código QR instalado en los paneles informativos del recinto. A través de esta app, los usuarios podrán consultar vídeos demostrativos de los ejercicios, seguir planes de entrenamiento de distintos niveles y objetivos (puesta en forma, pérdida de peso, fortalecimiento general, trabajo activo para mayores) y guardar el registro de sus sesiones para planificar sus rutinas de manera personalizada.

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Deporte al aire libre

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta del consistorio de seguir mejorando las instalaciones municipales con nuevos espacios destinados a la práctica deportiva libre. En esta línea, el Ayuntamiento ha destinado también una inversión de 80.000 euros para la creación de una nueva instalación destinada a la práctica de calistenia y circuito OCR que estará finalizado antes de que acabe el año.