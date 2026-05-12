Asamblearios, solidarios y combativos: los docentes de la Marina Alta reivindican el espíritu del 15-M

Han pasado ya 15 años del ilusionante 15-M, el movimiento que tomó las plazas, reivindicó más democracia y exigió que la política baje a tierra y dé importancia a lo que la tiene, la inversión pública en servicios sociales y sanidad, en cultura y en educación. Hoy, en el centro comercial de Ondara, los docentes han hecho "rogle". Ellos mismos han recordado que la manifestación unitaria de este viernes 15 de mayo en València coincide con el 15 aniversario del 15-M. La huelga indefinida de los profesores y maestros también se está viviendo con un espíritu asambleario, solidario y combativo que recuerda el de aquellas protestas. La educación es el futuro.

En la asamblea comarcal que ha tenido lugar en la entrada al centro comercial, los docentes han destacado el gran seguimiento de la huelga en la Marina Alta. Han subrayado la unión la comunidad educativa. Los piquetes acudirán de nuevo mañana a los centros educativos. Lo harán un poco antes, a las 7.15 horas (en estos primeros dos días han ido a las 7.30). Se ha detectado que los profesores que no secundan la huelga madrugan estos días más de lo acostumbrado.

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Se ha abordado la situación de los profesores de segundo de bachillerato que ahora tendrán que hacer los servicios mínimos. Los docentes han advertido de que en un instituto con entre 110 y 130 profesores hasta 60 pueden estar obligados a hacer servicios mínimos. Los datos de seguimiento bajarán, pero, en principio, se compensarán con el gran seguimiento de la huelga en los colegios.

La asamblea ha lanzado un llamamiento para que mañana, 13 de mayo, la manifestación de Dénia (comienza a las 19 horas) sea masiva. Se iniciará en la plaza Jaume I. Además, se realizarán concentraciones el jueves en Xàbia (12 horas) y Pedreguer (19 h.).

Los docentes de la Marina Alta se desplazarán en masa el viernes a la manifestación unitaria de València. Ya ayer, en el primer día de huelga, muchos profesores de la comarca acudieron al 'Cap i casal' y participaron en una protesta que fue multitudinaria e histórica.

Las siguientes movilizaciones son las siguientes:

Miércoles 13 de mayo: piquetes informativos en Ondara. Estarán a las 7.30 horas en el IES Xebic y a las 8.40 horas en los colegios Sanchis Guarner y Les Marjals. El profesorado acudirá luego al mercadillo de Ondara. Es un acto de solidaridad con el comercio de proximidad.

Manifestación en Dénia. Comienza a las 19 horas en la plaza Jaume I.

Jueves: piquetes informativos a las 7.30 horas en el IES Antoni Llidó de Xàbia. Los docentes acudirán a las 10 horas al mercadillo semanal. Expresarán su solidaridad con el comercio de proximidad. A las 12 horas, realizarán una concentración ante el ayuntamiento.

Los piquetes informativos irán a las 15.30 horas al IES Historiador Chabàs de Dénia.

Concentración en Pedreguer. Comienza a las 19 horas.

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