La oposición recurrirá las dos primeras licencias para el "macroproyecto" en la costa virgen de Benissa: "Es una vulneración flagrante"

Tres de los grupos de la oposición de Benissa, Reiniciem, Compromís y Cibe, han anunciado hoy que no se van a quedar de brazos cruzados tras otorgar el alcalde, Arturo Poquet, del PP, las dos primeras licencias que allanan el camino para el "macroproyecto" del Patmore, la construcción de un hotel y de villas de lujo en el litoral virgen del Tossal de l'Asprar. Las licencias son las de segregación y demolición del antiguo chalé, que fue de la aristocrática familia británica Patmore, y la más que centenaria vivienda de los caseros.

Antes que la oposición, el Casal Cultural de Benissa ya ha impugnado el primer permiso. Lo ha adelantado hoy el portavoz de Reiniciem, Juan Carlos Mut. Esa segregación borra del mapa una histórica vía pecuaria (camino público, antiguo paso de ganado). El Casal ha confirmado con la conselleria que el camino toca tres parcelas del "macroproyecto" que promueve Benissa Natura, S. L. El recurso incide en que hay una apropiación de suelo público. La oposición también alegará en el mismo sentido.

La portavoz de Compromís, Mari Carme Ronda, ha insistido en que el alcalde tiene argumentos legales de sobra para rechazar las licencias del Patmore. Ha afirmado que este proyecto, que abraza 55.000 metros cuadrados de primera línea del escarpado litoral de Benissa, es "una vulneración flagrante del plan especial de protección de la franja litoral". Ese plan especial se aprobó en 1998. Obliga a que las licencias pasen por una junta asesora en la que, además del alcalde y el arquitecto municipal, deben estar un biólogo y expertos en construcción sostenible y en paisaje. Esa junta asesora no se ha constituido.

En amarillo, la vía pecuaria y pública que, con la reparcelación, la promotora supuestamente usurparía / Levante-EMV

La portavoz valencianista ha remarcado que justificar la licencia con el "desfasado" PGOU de 1982 va en contra de la normativa específica que preserva la costa local. Ha afirmado que han tenido que rescatar del archivo municipal el anexo del plan especial del litoral, un documento que tiene "rango de ley" y que, sin embargo, "estaba guardado en un cajón". "Ese anexo no son recomendaciones, sino normativa", ha precisado. Ese documento indica que están protegidas todas las pinadas costeras de Benissa y concreta de forma explícita que está preservado "el relieve kárstico de l'Asprar". "Es, por tanto, imposible otorgar la licencia".

Alfons Padilla

Mari Carme Ronda ha leído párrafos esclarecedores del anexo. Uno de ellos incide en que hay que "prescindir" de obras que no generan un interés general "para todos y cada uno de los usuarios de esta franja litoral". Y concreta más: "Las construcciones para unos pocos no justifican la transformación de este paisaje". La portavoz de Compromís y el de Cibe, Isidor Mollà, han advertido de que este "macroproyecto" contempla realizar desmontes de 10 metros de profundidad. Dado que no se pueden levantar más de dos alturas, se recurre a la triquiñuela de hacer plantas escalonadas por debajo de la rasante. "Desde la 'Mar Morta' (una cala) se verán cinco alturas. El paisaje es el gran activo de Benissa. Este proyecto es una aberración", ha asegurado Mollà, que ha acusado al alcalde de "traicionar al pueblo" al conceder las primeras licencias.

Isidor Mollà y Mari Carme Ronda muestran los alzados del hotel y las alturas ganadas bajo rasante / A. P. F.

Los tres portavoces han avanzado que aportarán el anexo del plan especial de protección de la franja litoral de Benissa a la denuncia que ya tienen presentada ante la Fiscalía. Han anunciado que la plataforma Salvem el litoral ya prepara nuevas movilizaciones. Han dicho también que recurrirán las licencias y acudirán a la vía del contencioso administrativo y también a la penal. Isidor Mollà ha especulado con que, al dar los permisos, se puede haber incurrido en un delito de "prevaricación administrativa y política". También ha calificado este proyecto de "gran operación especulativa". "Nos quieren llenar de hormigón el litoral", ha añadido.

Los efectos de la tala que se ha realizado en el Tossal de l'Asprar / Levante-EMV

"Vamos a seguir luchando en todos los frentes", ha aseverado Mari Carme Ronda, que ha insistido en que preservar el Tossal de l'Asprar no es tan difícil. "Basta con cumplir el plan especial de la franja litoral de Benissa". Ha explicado que en el municipio hay dos planes especiales, el de la costa (hizo posible crear el paseo ecológico litoral) y el del centro histórico. "A nadie en el casco antiguo se le ocurre ponerse a hacer obras sin más. Debe cumplir la normativa específica. Pues en la costa es igual".

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Litoral frágil y flora endémica protegida

Los tres portavoces han lamentado que la promotora siga haciendo obras en una franja costera frágil y donde hay flora endémica y protegida. Ahora, con la licencia de demolición, las máquinas ya se echan encima del antiguo chalé (residencia de una familia de rancio abolengo) y sobre la más que centenaria vivienda de los caseros (modesta y e histórica construcción de piedra).