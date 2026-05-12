Segundo día de apoyo masivo a la huelga en la Marina Alta: colegios de Xàbia y Benitatxell rozan el 100 % de seguimiento

Segundo día de huelga de docentes y segundo día de apoyo masivo a las protestas. Los servicios mínimos en segundo de bachillerato han hecho bajar los porcentajes de seguimiento en los institutos de la Marina Alta, pero siguen siendo muy altos. Además, los colegios tiran del carro. Hay escuelas en las que casi el 100 % de los maestros secundan el paro.

Los sindicatos han facilitado datos de numerosos colegios e institutos (no de todos). En el CEIP Santa María Magdalena de Benitatxell, el 93,33 % de los maestros han hecho hoy también huelga. En el CEIP Mediterránea de Xàbia, ese porcentaje sube al 96,1 %. En el colegio Port de Xàbia, el 78 % de los docentes han secundado por segundo día el paro. Mientras, en el IES La Mar también de Xàbia, el seguimiento ha sido del 64 %. La comunidad educativa de Xàbia está plenamente alineada con la huelga. Quizá responda a los graves problemas de infraestructuras y ratios en un municipio que, si todo va medianamente bien, iniciará el próximo curso con un colegio provisional de barracones para mitigar de forma provisional la masificación.

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1 / Levante-EMV

Otros datos que han facilitado los sindicatos son los siguientes: