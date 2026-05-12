Segundo día de apoyo masivo a la huelga en la Marina Alta: colegios de Xàbia y Benitatxell rozan el 100 % de seguimiento
Los servicios mínimos en segundo de bachillerato han hecho bajar los porcentajes en los institutos, aunque siguen siendo muy altos
Segundo día de huelga de docentes y segundo día de apoyo masivo a las protestas. Los servicios mínimos en segundo de bachillerato han hecho bajar los porcentajes de seguimiento en los institutos de la Marina Alta, pero siguen siendo muy altos. Además, los colegios tiran del carro. Hay escuelas en las que casi el 100 % de los maestros secundan el paro.
Los sindicatos han facilitado datos de numerosos colegios e institutos (no de todos). En el CEIP Santa María Magdalena de Benitatxell, el 93,33 % de los maestros han hecho hoy también huelga. En el CEIP Mediterránea de Xàbia, ese porcentaje sube al 96,1 %. En el colegio Port de Xàbia, el 78 % de los docentes han secundado por segundo día el paro. Mientras, en el IES La Mar también de Xàbia, el seguimiento ha sido del 64 %. La comunidad educativa de Xàbia está plenamente alineada con la huelga. Quizá responda a los graves problemas de infraestructuras y ratios en un municipio que, si todo va medianamente bien, iniciará el próximo curso con un colegio provisional de barracones para mitigar de forma provisional la masificación.
Otros datos que han facilitado los sindicatos son los siguientes:
- IES Enric Valor de Pego: 66,32 % de seguimiento.
- IES de Teulada: el 67 % del profesorado ha secundado el paro.
- IES Maria Ibars de Dénia: han hecho huelga 52 profesores y 10 han cumplido los servicios mínimos. Hay dos docentes de baja. La plantilla es de 128.
- IES Josep Iborra de Benissa: el 56 % de los profesores han hecho huelga.
- CEIP Sanchis Guarner de Ondara: seguimiento del 58 % de la huelga.
- CEIP Ambra de Pego: el 61 % de los maestros han secundado la huelga.
- CEIP l'Alfàs de Pedreguer: seguimiento del 50 %
- CPEE Gargasindi de Calp. seguimiento también del 50 %.
- IES Matemàtic Vicent Caselles Costa de Gata de Gorgos: el 53 % de los profesores han hecho huelga.
- IES Xebic de Ondara: han secundado el paro el 60 % de los docentes.
- CEIP Benicadim de Beniarbeig: el 40 % de los maestros se han sumado a la huelga.
- CEIP Sant Vicent Ferreer de Teulada: seguimiento del 74 %.
- CEIP Cervantes de Dénia: el 20 % de los profesores han hecho huelga.
- IES de Xaló: el seguimiento ha sido del 78 %.
- IES Les Salines de Calp: el 75 % del profesorado se ha sumado a la huelga.
- IES Ifach de Calp: el seguimiento ha sido del 44 %.
- CEIP Llebeig de Dénia: seguimiento del 66,6 %.
- CEIP La Xara: el 45 % de los maestros ha secundado la huelga.
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