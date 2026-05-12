Terra Moscatell, la feria de vinos del Mediterráneo, celebrará su quinta edición el sábado 23 de mayo en Els Magazinos de Dénia
Participan las bodegas Coster d´en Sala (Xàbia), Finca Mont Roig (Pedreguer), Joan de la Casa (Benissa), Caseta Vinamar (Gata de Gorgos), EnoValencia y Les Freses (Jesús Pobre), el proyecto vitivinícola de Mara Bañó, coordinadora de la feria
Por quinto año consecutivo, Els Magazinos rendirá homenaje a la moscatell, una variedad autóctona que siempre ha tenido un gran protagonismo histórico en la comarca de La Marina Alta. La feria Terra Moscatell 2026, enmarcada dentro del proyecto Cuina de Territori, se celebrará en el mercado gastronómico y cultural de Dénia el sábado 23 de mayo, como una gran fiesta alrededor del vino elaborado con esta uva tan mediterránea.
El evento, de carácter popular y abierto al público, contará con la participación de varias bodegas alicantinas: Coster d´en Sala (Xàbia), Finca Mont Roig (Pedreguer), Joan de la Casa (Benissa), Caseta Vinamar (Gata de Gorgos) y Les Freses (Jesús Pobre), el proyecto vitivinícola de Mara Bañó, coordinadora de la feria. Como invitado de fuera de nuestra provincia, contaremos con EnoValencia, que presentará moscateles de otros países mediterráneos.
Los asistentes al evento podrán catar y comprar los vinos de las bodegas locales y conocer a los vitivinicultores que están detrás de los proyectos, tanto en el mercado como en la mesa redonda, que incluye un almuerzo ofrecido por el restaurante A la Fresca.
Para ello, Els Magazinos ha preparado una amplia programación que tendrá lugar a lo largo de la jornada tanto en la Plaza Dénia es Vida como en el espacio A la Fresca Events y en la Calle de los Sabores.
Terra Moscatell se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de los vinos locales, de las variedades autóctonas, la cultura vitivinícola y el producto de proximidad.
Programación V Feria Terra Moscatell
10h.-15h. Mercado Terra Moscatell. Los asistentes podrán comprar los vinos elaborados por las bodegas participantes: Coster d´en Sala (Xàbia), Finca Mont Roig (Pedreguer), Joan de la Casa (Benissa), Caseta Vinamar (Gata de Gorgos) y Les Freses (Jesús Pobre), así como EnoValencia. También habrá un stand de la Librería Publics (Dénia) donde se venderá el libro “Filosofía del vino”, de Béla Hamvas, así como otras publicaciones del mundo de la gastronomía y del vino.
10:30h.-12:30h. Mesa redonda “La filosofía del vino” y almuerzo maridado con vinos de La Marina. Con la participación de:
- Javier Calvo (Doctor en Historia) nos presentará la colección del “Nostre territori” con el cuaderno titulado “La liturgia del vino”. También nos hablará sobre la fortificación íbera l´Alt de Benimaquia, ubicada en La Xara (Dénia) y donde se ha identificado una instalación destinada a la producción de vino, así como la presencia de ánforas indígenas que imitan el tipo fenicio contemporáneo que se cree que estaban destinadas a contener vino. Esta charla se acompañará del vino Àmfora de Les Freses (Jesús Pobre).
- Georgia Ribes Zankl (neuropsicóloga): coloquio en honor al placer, al vino y a la filosofía, inspirado en el libro "Filosofía del vino" del escritor húngaro Béla Hamvas.
- Mara Bañó (enóloga y propietaria de la bodega Les Freses) realizará el maridaje del almuerzo con 3 vinos y explicará la filosofía que hay detrás de cada uno de ellos.
El almuerzo tiene un precio de 15 euros e incluye tres vinos y tres tapas elaboradas por el restaurante A la Fresca: Tapa de ensaladilla ahumada de pulpo de Dénia, tapa de boquerón en vinagre con papas y coca de blanc y negre con ensalada cítrica de rúcula.
Reserva ya tu almuerzo y tu sitio para la mesa redonda en el siguiente enlace: https://elsmagazinos.com/producto/mesa-redonda-y-almuerzo-de-la-feria-terra-moscatel/.
Además, durante toda la jornada, los más de 20 locales de la Calle de los Sabores ofrecerán diferentes vinos moscatell con sus propuestas gastronómicas.
Sobre Els Magazinos
Els Magazinos apuesta por la buena vida, la buena mesa y un espacio mediterráneo para compartir. Un sitio que ha pasado de caballerizas reales a fábrica de juguetes, Els Magazinos sobrevive en el tiempo sin perder el esplendor de Baix la Mar. Un punto de encuentro de los vecinos de Dénia, un lugar para vivir los valores mediterráneos y disfrutar de la mejor gastronomía de La Marina Alta, de la artesanía local y de las propuestas artísticas en su sala expositiva.
- Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
- Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
- Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
- Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
- La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
- Premiada una fotografía de Germán Caballero que retrata el desastre de la dana y el altruismo de dos policías de Teulada
- Una fiesta de época en Xàbia: el primer evento Bridgerton de la Marina Alta fue un éxito y recreó a la perfección el hechizo de la serie
- Un hombre de 66 años, herido de gravedad en los 'bous al carrer' de Xàbia al caerse y darse un fortísimo golpe en la cabeza