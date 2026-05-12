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Bajar a la "pesquera" del acantilado: es posible en Benitatxell y sin jugarse la vida

El ayuntamiento desarrollará una recreación 360º de las pesqueras de ‘La Branca’, ‘La Taula’ y ‘el Moraig’, permitiendo al usuario revivir esta tradición ancestral

El proyecto, financiado por los fondos europeos Next Generation, incluye el desarrollo de una web-app y la instalación de puntos de realidad virtual con gafas autónomas

El cañizo, la frágil plataforma colgada del acantilado. Sobre el &quot;canyís&quot;, el &quot;salabre&quot;

El cañizo, la frágil plataforma colgada del acantilado. Sobre el "canyís", el "salabre" / Levante-EMV

Teresa Andreu

El Poble Nou de Benitatxell

Los "encesers" (pescadores de los acantilados) se jugaban la vida. La necesidad apretaba. Con esta pesca de riesgo ganaban algún dinero. Sacaban a sus familias adelante. Eran agricultores. Por las noches, pescaban asomados al abismo. Volver a la "pesquera". Y sin jugarse el pellejo. El Poble Nou de Benitatxell lo hará posible.

El Ayuntamiento ha dado un paso decisivo en la digitalización y puesta en valor de su patrimonio etnográfico. El departamento de Patrimonio ha adjudicado recientemente a la empresa Innoarea el servicio de diseño y desarrollo de una experiencia de recreación virtual dedicada a las emblemáticas ‘Pesqueres de Cingle’.

Los pescadores bajaban agarrados a cuerdas y precarias escaleras de madera

Los pescadores bajaban agarrados a cuerdas y precarias escaleras de madera / Levante-EMV

Este proyecto permitirá a vecinos y visitantes trasladarse al pasado para conocer de cerca el arte de la pesca tradicional en los acantilados, una práctica única en el litoral del municipio que, debido a la dificultad de acceso y al paso del tiempo, requería de una solución tecnológica innovadora para su divulgación.

La recreación virtual se centrará en tres pesqueras estratégicas situadas en el entorno de la Cova dels Arcs: La Branca, la Taula y la del Moraig. Para cada una de ellas, el sistema ofrecerá tres puntos de visualización diferenciados que permitirán realizar un recorrido completo: desde el inicio en lo alto de los acantilados, el vertiginoso descenso por escaleras y cuerdas, hasta llegar a la propia pesquera en plena actividad.

Para dotar de realismo a la experiencia, se recrearán digitalmente figuras de pescadores locales que acompañarán al usuario en primera persona. Además, la inmersión será total gracias a un sistema de audio con sonidos realistas y locuciones profesionales disponibles en cuatro idiomas: valenciano, castellano, inglés y francés.

El proyecto ha sido concebido para ser disfrutado tanto in situ como de forma remota. Así, se creará una web-app interactiva compatible con móviles, tabletas y ordenadores, accesible mediante códigos QR instalados en atriles físicos de acero en el municipio.

Un abrigo en el acantilado que se utilizaba como pesquera

Un abrigo en el acantilado que se utilizaba como pesquera / Levante-EMV

Asimismo, el Ayuntamiento dispondrá de dispositivos de realidad virtual autónomos (gafas VR de última generación) para ofrecer una experiencia 100% inmersiva en la oficina de Turismo y otros espacios municipales. Estos equipos permitirán sentir la altura y la brisa del mar, garantizando una conexión emocional y pedagógica con la historia de El Poble Nou de Benitatxell.

Otra imagen del cañizo colgado con cuerdas del acantilado

Otra imagen del cañizo colgado con cuerdas del acantilado / Levante-EMV

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y cuenta con la financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. El Proyecto busca consolidar al municipio como un referente en un turismo cultural sostenible e inteligente.

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Un patrimonio que ahora será universal

El concejal de Patrimonio y Turismo, Víctor Bisquert, ha destacado el valor sentimental e histórico de esta iniciativa. "Con este proyecto no solo apostamos por la innovación tecnológica, sino que cumplimos con el deber moral de salvaguardar nuestra identidad. Las 'Pesqueres de Cingle' representan el esfuerzo y la valentía de nuestros antepasados en un entorno tan bello como hostil. Gracias a la realidad virtual, conseguimos que un patrimonio que hoy es físicamente inaccesible para la mayoría sea universal, interactivo y, sobre todo, que nunca caiga en el olvido".

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