Dénia acompaña a sus mayores y combate la soledad no deseada

Cruz Roja es la adjudicataria del nuevo programa 'Acompaña+' de la Concejalía del Mayor de Dénia, "que amplía y mejora el convenio que hasta ahora teníamos con la entidad para trabajar conjuntamente contra la soledad no deseada", según ha expicado la concejala del área, Marta Gascó. El nuevo servicio, dirigido prioritariamente a personas mayores en situación de soledad no deseada o aislamiento social (identificadas tanto por los servicios municipales como por entidades colaboradoras o mediante demanda directa), refuerza el apoyo en la realización de gestiones y trámites administrativos, sanitarios, sociales o de la vida cotidiana; y también en los desplazamientos necesarios a recursos y servicios básicos de su entorno, en el caso de personas mayores con dependencia, movilidad reducida o con una red familiar insuficiente, pero igualmente a centros sanitarios, sociales y culturales y a actividades educativas y de ocio, incluyendo la atención a los usuarios de la Residencia Santa Llúcia.

Otros dos puntos especialmente importantes, ha señalado Marta Gascó, "son el asesoramiento y apoyo en la gestión del Ingreso Mínimo Vital y otras ayudas municipales o autonómicas, para mejorar la seguridad económica de las personas mayores y reducir el riego de vulnerabilidad y exclusión social; y la promoción de acciones para combatir la brecha digital, que también contempla el nuevo contrato", que deberá poner en marcha sesiones de aprendizaje de funcionalidades básicas en dispositivos móviles y aplicaciones.

El servicio también incluye el préstamo de material como sillas de ruedas, andadores y otros recursos que contribuyan a mejorar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores.

Más promoción del ocio y el bienestar emocional y físico

'Acompaña+' también incide especialmente en ofrecer a las personas mayores alternativas de ocio y promover su participación en actividades que mejoren su bienestar emocional y físico. En este sentido, requisito del nuevo contrato es la organización de excursiones en entornos seguros y accesibles para los usuarios, espacios naturales, culturales o recreativos que fomenten la socialización y un envejecimiento activo y saludable.

Y también la programación periódica de talleres de bienestar personal en espacios municipales, con contenidos y metodología adaptados a las necesidades e intereses detectados, con el objetivo de promover el autocuidado, la autoestima, la gestión emocional y el bienestar integral.

"Apostamos por una atención integral. Hacerse mayor no es simplemente atender a la nueva realidad física o a los problemas de salud que puedan surgir con la edad. Es muy, muy importante, y más cuando hablamos de combatir la soledad no deseada, trabajar también la parte emocional, el autocuidado y las ganas de mantenernos activos y participar en las muchas actividades de ocio y educativas que, por ejemplo, ofrecemos desde Majors Dénia", ha insistido la concejala.

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Cómo acceder al servicio

Además de las personas derivadas desde los servicios sociales municipales y entidades colaboradoras, cualquier persona que quiera solicitar el servicio de manera puntual para recibir este apoyo puede hacerlo en la Oficina del Mayor del Centro Social (o llamando al 96 642 61 65).