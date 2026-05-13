Día clave en las protestas educativas en la Marina Alta: piquete en Ondara y manifestación en Dénia
El piquete informativo ha acudido al IES Xebic y a los colegios Sanchis Guarner y Les Marjals
La manifestación de esta tarde, a las 17 horas, saca a la calle el cabreo de los docentes
Día clave en las protestas educativas en la Marina Alta. Esta mañana, en el inicio de la tercera jornada de huelga indefinida de los docentes valencianos, el piquete informativo ha acudido al IES Xebic de Ondara. Luego se ha trasladado al colegio de primaria Sanchis Guarner y al de infantil Les Marjals. El piquete está realizando una gran labor de difundir las reivindicaciones del profesorado. Piden mejoras laborales y un compromiso claro para bajar las ratios, acabar con la masificación, hacer una escuela más inclusiva (inversiones para atender la diversidad) y reformar colegios e institutos con graves problemas de construcción. El Xebic de Ondara es, precisamente, uno de ellos. Las ratios llegan a los 31 alumnos por aula en algunos curso de primero de ESO. El instituto sufre goteras cada vez que llueve, lo que impide utilizar las aulas en las que entra el agua.
El piquete estará esta mañana también en el mercadillo semanal de Ondara. Los docentes quieren estar al lado de los pequeños comercios de proximidad.
Manifestación en Dénia
Y esta tarde, a las 17 horas, en Dénia, llega una de las protestas más importantes. Se ha convocado una manifestación en la que se espera una arrolladora presencia de docentes y también la participación de las familias. Comienza en la plaza Jaume I.
El tercer día de huelga sigue la tónica de los dos anteriores. La participación es masiva, aunque, como ya ocurrió ayer, ha bajado algo por los servicios mínimos en segundo de bachillerato. Muchos de los docentes que los están cumpliendo lucen una pegatina con un mensaje claro: "Soc serveis mínims de 2n Bat. Han vulnerat el meu dret a la vaga".
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