La fuerza del "grito compartido por la educación pública": miles de docentes y familias desbordan Dénia

El "grito compartido por la educación pública" ha sonado con extraordinaria fuerza en Dénia. Hacía tiempo que no se vivía una manifestación tan multitudinaria. El adjetivo de "histórica" se queda, por manoseado, corto. Ha sido una protesta formidable. La han secundado miles de docentes y de familias. La Policía Nacional ha cifrado la participación en 3.000 personas. Ha sido un "tsunami" de miles y miles de personas. Cada colegio e instituto de la Marina Alta ha llevado su pancarta. La manifestación ha recorrido un buen trecho de Dénia. Y quienes la veían pasar se sorprendían de que no se acabara. La cabecera ya había avanzado muchísimo desde la plaza Jaume I, el lugar de inicio, y todavía seguía llegando más y más gente para sumarse al río de manifestantes.

Alfons Padilla

La manifestación ha pasado, claro, por Marqués de Campo. Ahí se ha vislumbrado claramente su magnitud. Ha sido, además, una protesta de alegría. Los profesores cumplen hoy su tercer día de huelga indefinida. No han perdido ni un ápice de fuerza. Reivindican desde la trinchera de la vocación. Exigen que la conselleria de Educación apueste por la enseñanza pública, en valenciano y de calidad y deje de racanear inversiones que son más que necesarias. Son urgentísimas.

Las imágenes de la multitudinaria e histórica manifestación de los docentes y familias en Dénia / A. P. F.

En la Plaça de l'Ajuntament, representantes de los colegios e institutos han subido con las pancartas a la escalinata. Mientras, en la plaza, se agolpaban miles de personas. Una multitud. Emma, de la asamblea comarcal de la Marina Alta de centros docentes, ha leído el manifiesto. "Hoy todos los pueblos de la Marina Alta hemos llenado las calles de Dénia con un objetivo común: defender la escuela pública digna, inclusiva y de calidad". Ha enfatizado que la manifestación ha sido "un grito compartido por la educación pública". "Y seguiremos clamando con respeto, firmeza y con esperanza. Cuando el profesorado y las familias se movilizan, lo hacen porque la escuela necesita ser escuchada".

"La huelga expresa la dignidad colectiva"

Ha advertido de que no es fácil embarcarse en una huelga indefinida y "sacrificar nuestra vocación y nuestro salarios". Pero ha incidido en que no les quedaba otra ante la cerrazón de la conselleria de Educación. "La huelga no es contra las familias ni contra el alumnado. Es por ellas y ellos. Y no es solo una herramienta de presión. Es, sobre todo, la expresión de la dignidad colectiva".

Esta profesora ha aludido a los problemas que erosionan el sistema público educativo: la masificación en las aulas, la falta de especialistas para atender la diversidad, la exagerada burocracia que asfixia a los profesores y la falta de inversión para remodelar colegios e institutos y construir nuevos. Y ha denunciado que el Consell con la mal llamada ley de libertad educativa "ha segregado a los alumnos" y "ha convertido los centros en aulas desintegradoras que buscan cargarse nuestra mayor seña de identidad, el valenciano".

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A la manifestación se han sumado numerosos alcaldes y concejales. La han secundado, entre otros, el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, el de Ondara, José Ramiro, el de Benidoleig, Pedro Antonio Seguí (los tres del PSPV), el del Verger, Basili Salort, el de Els Poblets, José Luis Mas, o la alcaldeas de Alcalalí, Yolanda Molina (los tres de Compromís).