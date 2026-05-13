Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valenciana Goméz UllaSidi SalerNuevo hotel ValenciaDesahucioDiscoteca ApacheHuelga EducaciónPablo Alborán
instagramlinkedin

La gran intervención artística de Dones de Beniarbeig en la fachada del auditorio municipal

La pared de hormigón se ha transformado totalmente y ahora expresa la sororidad y la paciencia de tejer

El alcalde afirma que esta obra colectiva de arte es "un gran regalo para el pueblo"

La intervención artística de mandalas

La intervención artística de mandalas / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Beniarbeig

Una fachada de hormigón crudo, transformada. "Dedicación, paciencia y estima". Esos son los valores que el propio alcalde de Beniarbeig, Juanjo Mas, ha destacado de esta gran intervención artística. La han realizado Dones de Beniarbeig.

La fachada del teatro-auditorio no expresaba nada. Una pared sin alma. Pero ahora todo ha cambiado. Las mandalas entrelazadas "visten" y refuerzan el sentido colectivo del arte.

La obra colectiva de mandalas

La obra colectiva de mandalas / Levante-EMV

El alcalde ha dado las grancias a las autoras de esta obra coral. Ha afirmado que no solo expresa "habilidad y tradición, sino que también es un regalo para el pueblo y para todas las personas que disfrutan de este espacio vestido ahora con tanto esmero y belleza". "Cada puntada refleja esfuerzo, ilusión y el valor de mantener vivas nuestras raíces y costumbres".

Noticias relacionadas

Sororidad y empoderamiento

La palabra "mandala" viene del sánscrito y significa "circulo". En la Marina Alta, se hace "rogle" y comunidad. Las mujeres de Beniarbeig y también de Els Poblets han convertido estas creaciones en símbolo de sororidad, fuerza colectiva, empoderamiento y de arte transformador.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
  2. Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
  3. Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
  4. Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
  5. La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
  6. Premiada una fotografía de Germán Caballero que retrata el desastre de la dana y el altruismo de dos policías de Teulada
  7. Una fiesta de época en Xàbia: el primer evento Bridgerton de la Marina Alta fue un éxito y recreó a la perfección el hechizo de la serie
  8. Un hombre de 66 años, herido de gravedad en los 'bous al carrer' de Xàbia al caerse y darse un fortísimo golpe en la cabeza

La gran intervención artística de Dones de Beniarbeig en la fachada del auditorio municipal

La gran intervención artística de Dones de Beniarbeig en la fachada del auditorio municipal

Dia clau en les protestes educatives a la Marina Alta: piquet a Ondara i manifestació a Dénia

Dia clau en les protestes educatives a la Marina Alta: piquet a Ondara i manifestació a Dénia

Dénia acompaña a sus mayores y combate la soledad no deseada

Dénia acompaña a sus mayores y combate la soledad no deseada

Día clave en las protestas educativas en la Marina Alta: piquete en Ondara y manifestación en Dénia

Día clave en las protestas educativas en la Marina Alta: piquete en Ondara y manifestación en Dénia

Segundo día de apoyo masivo a la huelga en la Marina Alta: colegios de Xàbia y Benitatxell rozan el 100 % de seguimiento

Segundo día de apoyo masivo a la huelga en la Marina Alta: colegios de Xàbia y Benitatxell rozan el 100 % de seguimiento

Terra Moscatell, la feria de vinos del Mediterráneo, celebrará su quinta edición el sábado 23 de mayo en Els Magazinos de Dénia

Terra Moscatell, la feria de vinos del Mediterráneo, celebrará su quinta edición el sábado 23 de mayo en Els Magazinos de Dénia

Más de 2000 usuarios utilizaron el gimnasio exterior municipal de Calp en su primer mes de funcionamiento

Más de 2000 usuarios utilizaron el gimnasio exterior municipal de Calp en su primer mes de funcionamiento

Asamblearios, solidarios y combativos: los docentes de la Marina Alta reivindican el espíritu del 15-M

Asamblearios, solidarios y combativos: los docentes de la Marina Alta reivindican el espíritu del 15-M
Tracking Pixel Contents