La gran intervención artística de Dones de Beniarbeig en la fachada del auditorio municipal
La pared de hormigón se ha transformado totalmente y ahora expresa la sororidad y la paciencia de tejer
El alcalde afirma que esta obra colectiva de arte es "un gran regalo para el pueblo"
Una fachada de hormigón crudo, transformada. "Dedicación, paciencia y estima". Esos son los valores que el propio alcalde de Beniarbeig, Juanjo Mas, ha destacado de esta gran intervención artística. La han realizado Dones de Beniarbeig.
La fachada del teatro-auditorio no expresaba nada. Una pared sin alma. Pero ahora todo ha cambiado. Las mandalas entrelazadas "visten" y refuerzan el sentido colectivo del arte.
El alcalde ha dado las grancias a las autoras de esta obra coral. Ha afirmado que no solo expresa "habilidad y tradición, sino que también es un regalo para el pueblo y para todas las personas que disfrutan de este espacio vestido ahora con tanto esmero y belleza". "Cada puntada refleja esfuerzo, ilusión y el valor de mantener vivas nuestras raíces y costumbres".
Sororidad y empoderamiento
La palabra "mandala" viene del sánscrito y significa "circulo". En la Marina Alta, se hace "rogle" y comunidad. Las mujeres de Beniarbeig y también de Els Poblets han convertido estas creaciones en símbolo de sororidad, fuerza colectiva, empoderamiento y de arte transformador.
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