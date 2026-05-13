¿Qué ha hecho Xàbia para reconquistar la bandera azul de la playa del Arenal? La respuesta está en el subsuelo

La respuesta no está en el aire. Tampoco en el mar ni en la tierra. Es mucho más profunda. Es subterránea e invisible. La respuesta está en el subsuelo. ¿Qué ha hecho Xàbia para reconquistar la bandera azul de la playa del Arenal? La perdió en 2022. Las obras del emisario submarino de aguas residuales ya tratadas (los temporales lo destrozaron) y los vertidos que obligaban a cerrar la playa en días de temporada alta (un drama) provocaron que la playa más familiar y turística de Xàbia se quedara sin un galardón que lo es todo. Izar la bandera azul significa que el agua de la playa es excelente y los servicios (de socorrismo y vigilancia y de accesibilidad) funcionan. La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, ha insistido en que se ha trabajado mucho para recuperar la bandera. Ha recordado también que el pasado verano ya no se tuvo que cerrar ningún día la playa. ¿Qué se ha hecho?

La empresa pública Amjasa (de suministro de agua) ha demostrado una vez más su preparación y profesionalidad. Ha liderado esos trabajos invisibles que han hecho posible que el Arenal deje atrás la decepción y el enorme revés de perder la bandera y de cerrar la playa en días de temporada alta al detectarse contaminación de aguas residuales.

La inspección a fondo del alcantarillado en las calles Florencia y Génova, en el Primer Muntanyar, pero próximas al canal de la Fontana (la bocana del canal da a la playa del Arenal), resultó clave para atajar el problema de los vertidos. Se revisaron los entronques de fecales uno por uno. Se sospechaba que podía haber alguno de ellos conectado a la red de pluviales. Al final, se detectó "una madeja de tubos". El de fecales era muy antiguo y estaba deteriorado. Se sustituyó el tramo dañado y, así, se selló un más que posible punto de fuga de aguas residuales.

Además, la empresa municipal ha remodelado por completo los bombeos de las calles Patrai y Atenas (en el Segon Muntanyar) y la Fontana (Arenal). En el bombeo de la Vía Augusta se han cambiado las bombas.

Imagen tomada esta mañana de bañistas en la playa del Arenal / A. P. F.

Las instalaciones de bombeo de la Vía Augusta, Camí Cabanes, calles Patrai y Atenas y la Fontana se han informatizado. Y también se han digitalizado las depuradoras de la Cala y la Barraca, donde se llevan a cabo analíticas periódicas. Por tanto, ahora el control no solo es más exhaustivo en la playa del Arenal sino en todo el litoral. Las fuentes municipales consultadas subrayan que "la digitalización permite conocer al instante el estado de las instalaciones y los valores de aquellos parámetros que determinan su correcto funcionamiento; en caso de que se produzca algún fallo, automáticamente se envía un SMS a los operarios".

Otra tarea clave es la de mantenimiento del colector de aguas pluviales de la Punta de l'Arenal (extremo norte de la playa). "De este modo, cuando hay lluvias intensas o torrenciales, se evita que se inunden las calles y que se produzcan intercambios entre las redes de saneamiento y de pluviales saturando la depuradora", indican las mismas fuentes. Y es, precisamente, tras episodios de lluvias intensas cuando se acrecienta el riesgo de vertidos al mar y de que las analíticas del Programa de Control y Vigilancia de las Aguas de Baño (lo realiza la conselleria de Medio Ambiente) detecten contaminación de aguas residuales.

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Revisiones cada día

Las fuentes municipales también insisten en que se lleva a cabo un mantenimiento riguroso y periódico de las redes de saneamiento y de pluviales. "Se visitan a diario todas las estaciones de bombeo y depuradoras para comprobar que todo está correcto. También se levantan, periódicamente, las tapas en la zona de la Fontana (núcleo del Arenal) para asegurarse de que no circulan aguas fecales por la red de pluviales".