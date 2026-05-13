Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valenciana Goméz UllaSidi SalerNuevo hotel ValenciaDesahucioDiscoteca ApacheHuelga EducaciónPablo Alborán
instagramlinkedin

Rescatan a un senderista de 83 años en Tormos

Se ha torcido un tobillo cuando realizaba una rota de montaña y no podía apoyar el pie

Los bomberos lo han evacuado en helicóptero

Imagen de archivo del helicóptero tras aterrizar en el parque de bomberos de Dénia

Imagen de archivo del helicóptero tras aterrizar en el parque de bomberos de Dénia / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Tormos

La montaña no tiene edad. En la Marina Alta, los senderistas veteranos caminan y caminan. Y hay días que la cosa se tuerce. Ha pasado hoy. Un senderista de 83 años ha sufrido una torcedura de tobillo y ya no podía apoyar el pie. Imposible caminar. Estaba realizando junto a otros compañeros una ruta de montaña en el término municipal de Tormos.

Se ha activado a toda prisa el rescate. El grupo de rescate de montaña del Consorcio de Bomberos de Alicante ha acudido en el helicóptero Alpha 01. Ha descendido un recatador y le ha colocado el arnés al herido. Lo han subido con la grúa al helicóptero. Lo han llevado al parque de bomberos de Dénia, donde esperaba una ambulancia, que lo ha trasladado al hospital de Dénia.

Noticias relacionadas

Accidentes en la montaña

Los senderistas veteranos se resisten a dejar de disfrutar de la montaña. Ocurren accidentes. También los sufren excursionistas jóvenes y de mediana edad. La pasada semana el grupo de rescate ya tuvo que evacuar a un senderista de 90 años que sufrió un resbalón a 50 metros de la cima del Penyal d'Ifac de Calp.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
  2. Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
  3. Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
  4. Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
  5. La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
  6. Premiada una fotografía de Germán Caballero que retrata el desastre de la dana y el altruismo de dos policías de Teulada
  7. Una fiesta de época en Xàbia: el primer evento Bridgerton de la Marina Alta fue un éxito y recreó a la perfección el hechizo de la serie
  8. Un hombre de 66 años, herido de gravedad en los 'bous al carrer' de Xàbia al caerse y darse un fortísimo golpe en la cabeza

Rescatan a un senderista de 83 años en Tormos

Rescatan a un senderista de 83 años en Tormos

La gran intervención artística de Dones de Beniarbeig en la fachada del auditorio municipal

La gran intervención artística de Dones de Beniarbeig en la fachada del auditorio municipal

Dia clau en les protestes educatives a la Marina Alta: piquet a Ondara i manifestació a Dénia

Dia clau en les protestes educatives a la Marina Alta: piquet a Ondara i manifestació a Dénia

Dénia acompaña a sus mayores y combate la soledad no deseada

Dénia acompaña a sus mayores y combate la soledad no deseada

Día clave en las protestas educativas en la Marina Alta: piquete en Ondara y manifestación en Dénia

Día clave en las protestas educativas en la Marina Alta: piquete en Ondara y manifestación en Dénia

Segundo día de apoyo masivo a la huelga en la Marina Alta: colegios de Xàbia y Benitatxell rozan el 100 % de seguimiento

Segundo día de apoyo masivo a la huelga en la Marina Alta: colegios de Xàbia y Benitatxell rozan el 100 % de seguimiento

Terra Moscatell, la feria de vinos del Mediterráneo, celebrará su quinta edición el sábado 23 de mayo en Els Magazinos de Dénia

Terra Moscatell, la feria de vinos del Mediterráneo, celebrará su quinta edición el sábado 23 de mayo en Els Magazinos de Dénia

Más de 2000 usuarios utilizaron el gimnasio exterior municipal de Calp en su primer mes de funcionamiento

Más de 2000 usuarios utilizaron el gimnasio exterior municipal de Calp en su primer mes de funcionamiento
Tracking Pixel Contents