Rescatan a un senderista de 83 años en Tormos
Se ha torcido un tobillo cuando realizaba una rota de montaña y no podía apoyar el pie
Los bomberos lo han evacuado en helicóptero
La montaña no tiene edad. En la Marina Alta, los senderistas veteranos caminan y caminan. Y hay días que la cosa se tuerce. Ha pasado hoy. Un senderista de 83 años ha sufrido una torcedura de tobillo y ya no podía apoyar el pie. Imposible caminar. Estaba realizando junto a otros compañeros una ruta de montaña en el término municipal de Tormos.
Se ha activado a toda prisa el rescate. El grupo de rescate de montaña del Consorcio de Bomberos de Alicante ha acudido en el helicóptero Alpha 01. Ha descendido un recatador y le ha colocado el arnés al herido. Lo han subido con la grúa al helicóptero. Lo han llevado al parque de bomberos de Dénia, donde esperaba una ambulancia, que lo ha trasladado al hospital de Dénia.
Accidentes en la montaña
Los senderistas veteranos se resisten a dejar de disfrutar de la montaña. Ocurren accidentes. También los sufren excursionistas jóvenes y de mediana edad. La pasada semana el grupo de rescate ya tuvo que evacuar a un senderista de 90 años que sufrió un resbalón a 50 metros de la cima del Penyal d'Ifac de Calp.
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