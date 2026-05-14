Calp ahorrará más de 19.000 euros al año con la instalación de 77 farolas LED
También se evitará la emisión a la atmósfera de un total de 11,5 toneladas de CO2
El Ayuntamiento de Calp tiene previsto sustituir un total de 77 farolas por otras de tecnología LED en varias calles próximas a las instalaciones deportivas y a varios centros escolares, lo que supondrá un ahorro de 19.168,75 euros al año. Además, se instalarán cuatro nuevos cuadros de mando dotados con un sistema de telegestión que permitirá el control en remoto de las luminarias, así como la detección de fallos en su funcionamiento.
El proyecto forma parte del del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea con fondos Next GenerationEU y ha sido adjudicado por 55.460,59 euros a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U.
Las calles en las que se sustituirán las farolas son la avenida País Valencià (24 luminarias), calle Vall de Laguar (13 farolas), calle Miguel Hernández (14 farolas), calle Marie Curie (13 farolas) y el tramo de la avenida Casa Nova comprendido entre la avenida de los Ejércitos Españoles y la avenida Felipe VI (13 farolas).
Según los datos que figuran en el proyecto, con esta actuación se conseguirá un ahorro energético de un 84 %, lo que no sólo implicará un ahorro económico en las arcas municipales sino también se evitará la emisión a la atmósfera de un total de 11,5 toneladas de CO2.
Monitorización ambiental
El sistema de telegestión permitirá detectar cualquier fallo o avería de manera inmediata, hacer lecturas en tiempo real y discriminar las necesidades de iluminación en función de la temporada turística y de la afluencia de cada espacio público. Toda la información quedará registrada en la plataforma Smartcity del consistorio gracias a los tres verticales que se han implementado recientemente - que, además, registrarán la información recogida por los sensores de los proyectos de riego inteligente y de monitorización ambiental, actuaciones, todas ellas, que también forman parte del PSTD en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea con fondos Next GenerationEU.
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