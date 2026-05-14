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Los docentes no desfallecen: sigue el alto seguimiento de la huelga en la Marina Alta

El tercer día de paro deja, de nuevo, notables datos como los del 90 % de profesores en huelga en el colegio Sant Vicent Ferrer de Teulada, el 70 % en el IES de Orba o el 62 % en el instituto Les Salines de Calp

La plaza de l'Ajuntament de Dénia, repleta de docentes y familias

La plaza de l'Ajuntament de Dénia, repleta de docentes y familias / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Los docentes de la Marina Alta no desfallecen. La multitudinaria manifestación de ayer en Dénia les ha insuflado fuerza. Tomaron las calles. Sintieron el apoyo de las familias. Mientras, los datos de seguimiento del tercer día de huelga siguen siendo muy altos. Los servicios mínimos en segundo de bachillerato han hecho bajar la participación. Además, como indicó ayer Emma, la portavoz de la asamblea de docentes de la Marina Alta (fue la encargada de leer el manifiesto), en la masiva protesta de Dénia, los profesores están "sacrificando su vocación y sus salarios". Y lo hacen en una lucha que no es solo suya, sino de todos.

Las imágenes de la multitudinaria e histórica manifestación de los docentes y familias en Dénia

Las imágenes de la multitudinaria e histórica manifestación de los docentes y familias en Dénia

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Las imágenes de la multitudinaria e histórica manifestación de los docentes y familias en Dénia / A. P. F.

En el tercer día de paro indefinido, uno de los colegios en los que la huelga vació totalmente las aulas fue el Sant Vicent Ferrer de Teulada. El seguimiento llegó al 90 %. También destaca el seguimiento del 80 % en el CRA Terra de Riuraus de Alcalalí y Llíber. Otras cifras notables fueron el 70 % de docentes en huelga en el IES de Orba, el 62 % en el instituto Les Salines de Calp, el 60 % en el colegio Sanchis Guarner de Ondara, el 58 % en el colegio Mediterrània de Xàbia, el 55 % en el Llebeig de Dénia, el 53 % en el IES la Mar de Xàbia, el 52 % en el Antoni Llidó, también de Xàbia, el 52 % en el Enric Valor de Pego o el 50 % en el colegio Carolina Bondia de Pego.

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Mientras, en el IES Historiador Chabàs de Dénia, 47 profesores hicieron este miércoles huelga y 15 cumplieron los servicios mínimos (la plantilla es de 129 docentes). En el IES Sorts de la Mar, también de Dénia, 21 docentes secundaron el paro y 5 hicieron servicios mínimos (plantilla de 77). En el colegio Santa Maria Magdalena de Benitatxell, tras dos días de seguimiento próximo al 100 %, este miércoles se situó en el 44 %. En el instituto Matemàtic Vicent Caselles Costa de Gata de Gorgos, el seguimiento fue del 48 %. En el instituto Josep Iborra de Benissa, el 40 % de los docentes hicieron huelga y, en el IES de Teulada, secundaron el paro el 39 % del profesorado. En el instituto Maria Ibars de Dénia, 48 docentes se sumaron por tercer día a la huelga y 10 hicieron servicios mínimos (plantilla de 128).

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