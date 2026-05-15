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Dénia inicia obras de mejora en la torre del Consell y "La Sala" del castillo

Ahora se repararán grietas y goteras y se mejorará el drenaje de aguas pluviales

También se restaurará la tronera que durante años se utilizó para expender los tiques de entrada a la fortaleza

El andamio que se ha colocado en la torre del Consell

El andamio que se ha colocado en la torre del Consell / Levante-EMV

Teresa Andreu

Dénia

Esta semana se han iniciado en el castillo de Dénia obras de mejora y mantenimiento de dos espacios emblemáticos: la torre del Consell y el recinto conocido como La Sala.

Las obras están financiadas a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022, del programa europeo Next Generation de impulso a la recuperación económica. El presupuesto asciende a 25.195 euros para la torre del Consell y batería contigua y es de 27.787 euros para La Sala.

En el primer caso, la intervención en la torre del Consell, quizás el elemento más representativo de la fortaleza, donde se reunía el antiguo consejo de la villa medieval, tiene como objetivo la reparación del techo del anexo en la torre, que presenta grietas que han provocado con el paso de los años filtraciones y humedades. Además de la limpieza y reparación, se aprovechará la actuación para la formación de pendientes, la impermeabilización y la pavimentación.

Espacio modificado y que se utilizó durante años para vender tiques

Espacio modificado y que se utilizó durante años para vender tiques / Levante-EMV

La intervención culminará con la restauración del ventanal moderno del flanco meridional de la torre, muy deteriorado por el paso del tiempo y por los vendavales que rompieron los vidrios, además de la restauración de la puerta de acceso a la torre (ambos a cargo del presupuesto del Área de Arqueología y Museos).

Las obras de impermeabilización

Las obras de impermeabilización / Levante-EMV

Se trata de una puerta de seguridad de madera, altamente degradada, que da acceso actualmente a la muestra sobre la expulsión de los moriscos desde el puerto de Dénia. Así, el espacio de la torre quedará adecuado para continuar como sede de exposiciones.

Eliminar la antigua garita de tiques

En cuanto a la tronera contigua en la torre del Consell, que durante un tiempo se usó como garita expendedora de tiques, las obras devolverán el arco en su estado original con la eliminación de la puerta y del dintel que enmascaran la traza original de la aspillera.

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En cuanto a las obras en La Sala, una construcción del año 2010 concebida como espacio multifuncional, consistirán en la intervención sobre el techo plano para dotarlo de una pendiente mínima que favorezca la evacuación de aguas pluviales. El techo también se impermeabilizará.

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