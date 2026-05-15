Calp corrige la tasa "injusta" de basura que castigaba a las familias: subida del 5 % al comercio y 40 euros por plaza de alquiler turístico
La alcaldesa admite que fue un error cargar el incremento solo a los hogares y recuerda que algunos han pasado de pagar 82 a 223 euros al año
Rifirrafe en el pleno: "tránsfuga", "dictadora" y "sinvergüenza", lindezas que se han lanzado los concejales en un pleno que el PP asegura que es ilegal dado que se ha impedido participar a un concejal hospitalizado
La basura se le atraganta a Calp. A los vecinos les ha tocado rascarse bien el bolsillo. La alcaldesa, Ana Sala, ha vuelto a admitir hoy que la subida que aprobó en 2024 su equipo de gobierno (Somos Calpe, PSOE y Compromís) fue "injusta" y que familias que estaban pagando 82 euros al año han pasado a abonar 223 euros. Ha recordado que el ayuntamiento, al igual que todos, se vio abocado a cumplir la obligación de subir la tasa para que lo que se recaudara financiara el coste del servicio. El gobierno local ha aprobado hoy modificar la tasa. Se aplicará en los recibos del próximo año. Se baja a las viviendas. La alcaldesa ha asegurado que esa alivio es del 18 %. Y se compensa ese dinero que se deja de ingresar vía hogares con un incremento del 5 % a la actividad comercial y los 40 euros que se pagarán por cada plaza de alquiler turístico. En Calp, hay 5.000 plazas de alquiler vacacional.
Pero de la tasa se ha hablado poco. El pleno ha comenzado con lío. El portavoz del PP, Miguel Crespo, ha asegurado que la sesión era ilegal. Se ha cambiado de día (estaba convocado para el martes, el día habitual) dado que falleció el padre de Guillermo Sendra, del PSOE y primer teniente de alcalde. Pero hoy está hospitalizado el concejal del PP Paco Avargues. El portavoz popular ha pedido que se le permitiera participar de forma telemática. "Está esperando a que se le autorice", ha dicho Crespo, que ha denunciado que se ha coartado el derecho a la participación política de un concejal. "Nos vamos a abstener en todos los puntos. Este pleno es impugnable", ha afirmado.
Insultos y lío en el pleno
Lío. Pero el enredo de verdad ha llegado cuando el portavoz de Compromís y responsable de Hacienda, Ximo Perles, se ha empeñado en llamar "tránsfuga" a la concejala del grupo no adscrito Paqui Solivelles (abandonó el grupo de Somos Calpe y el gobierno local, que ha quedado en minoría). Solivelles le ha pedido que no la insulte. Y le ha dicho a Ximo Perles que, si insistía en endilgarle el "señora tránsfuga", ella se referiría a él como "señor súbdito". La alcaldesa la ha llamado concejala no adscrita. Ha evitado referirse a ella como tránsfuga. Pero en el pleno de Calp los apelativos despectivos van y vienen. Son como pedradas. Ana Sala llama con retintín "diputado" al popular César Sánchez. Éste, a micrófono cerrado, ha dicho sin retintín que la alcaldesa es una "dictadora". La alcaldesa le ha respondido con un "sinvergüenza". El debate de la basura ha derivado en rifirrafe.
En cualquier caso, el gobierno en minoría de Calp ha sacado hoy adelante los puntos gracias a que el PP ha optado por abstenerse en todo. El argumento de los populares: que a un concejal hospitalizado se le ha impedido participar telemáticamente en el pleno.
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