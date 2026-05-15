Lucía Tabernero y Amanda Giménez, nuevas falleras mayores de Dénia (y son un sol)

Lucirá el sol. Seguro. Las próximas Fallas de Dénia serán radiantes. Lo de hoy, una premonición. Las nuevas falleras mayores, la niña Lucía Tabernero López y la joven Amanda Giménez Moncho, tienen una sonrisa luminosa. Además, Amanda ha mostrado el pequeño sol que lleva tatuado en una muñeca. Tiene 29 años y trabaja de responsable de compras en una empresa de instalaciones fotovoltaicas. Ha afirmado que está plenamente comprometida con las energías renovables. Sí, una premonición. Las Fallas de 2027 esquivarán eso que tanto temen los falleros, la lluvia. Días resplandientes y sol a raudales.

Las nuevas falleras mayores de Dénia y el presidente de la Junta Local Fallera / A. P. F.

"Ser fallera mayor infantil de Dénia era un sueño, y hoy se ha cumplido"

Es una anécdota, vale. Pero qué sería de las Fallas sin la sal y pimienta de las anécdotas. El caso es que Dénia ya tiene nuevas falleras mayores. El alcalde, Vicent Grimalt, las ha llamado y ellas casi ni han podido responder de la emoción. Al descolgar el teléfono Lucía, se ha escuchado un "esclafit" de alegría. La niña, que tiene 11 años, ha explicado luego, más tranquila, que estaba en casa con su familia y su mejor amiga. No se lo esperaba. "Me he emocionado muchísimo". Estudia en el colegio Carmelitas. "Soy de la Falla Centro desde que nací", ha confesado. "Sí, ser fallera mayor infantil de Dénia era un sueño. Y hoy se ha cumplido". Está encantada de tener de fallera mayor a Amanda. Ya da la impresión de que se entienden con una mirada. Y la sonrisa de Lucía es luminosa. Un sol de niña.

El abrazo colectivo: las falleras hacen piña / A. P. F.

Y Amanda ha recibido la llamada en el casal de Campaments, de su Falla. "No sé ni cómo la hemos escuchado. Allí había una fiesta increíble". Un fogonazo de alegría desbordada. Amanda ha dicho que Lucía es una niña "insuperable" y que van a hacer un tándem perfecto. "Va a ser un año maravilloso. Ahora mismo pienso en mi madre. Creo que no sabe lo que le espera". Y, preguntada por su vida fuera de las Fallas (¿hay vida fuera de las Fallas?), ha revelado que es responsable de compras en una empresa de energía solar. Un augurio. Las Fallas de 2027 serán solares, rutilantes.

Noticias relacionadas

Las falleras mayores y sus cortes de honor ya hacen piña. Se han fundido en un gran abrazo. Comienza el nuevo ejercicio fallero.