San Isidro Labrador pone patas arriba Calp

"San Isidro Labrador, pájaro que nunca anida". Es el patrón de Madrid. Hoy, fiesta en la Pradera de San Isidro. Y puente. Y los puentes en Madrid le gustan y no le gustan a la alcadesa de Calp. Le agrada que los madrileños se escapen a Calp. Y le disgusta que César Sánchez, diputado del PP en la Villa y corte, tenga tiempo para ejercer plenamente su labor de concejal y de líder espiritual del de los populares calpinos. La alcaldesa hoy, en el último minuto de un bronco pleno, se ha puesto en pie y ha lanzado un mensaje solemne.

Su gobierno (Somos Calpe, PSOE y Compromís) ha salvado con una doble carambola su minoría. Lo decisivo: faltaba un concejal de PP, Paco Avargues, que está hospitalizado (Ana Sala le ha deseado una pronta recuperación). Lo segundo: los populares, cabreados por negársele a Avargues participar en el pleno telemáticamente desde el hospital, se han abstenido en todos los puntos.

El popular César Sánchez, en el pleno de hoy / Levante-EMV

Pero la alcaldesa, en pie y mirando a cámara, lo que ha hecho es acusar a Sánchez de intrigar y de aprovechar las vacaciones en Madrid para "intentar boicotear" el pleno de Calp. La alcaldesa y sus socios dan por hecho que el diputado y la concejala del grupo de no adscritos Paqui Solivelles (abandonó Somos Calpe y el gobierno local, y lo dejó en minoría) tienen un pacto secreto. La alcaldesa ha acusado a Sánchez de actuar "torticeramente".

Un encontronazo más. Ana Sala y César Sánchez fueron correligionarios y amigos. Ahora se tienen tirria. El tono es acerbo. El popular ha asegurado en el pleno él no tiene nada contra la alcaldesa. Y ha asegurado que acudir al Congreso no significa estar de vacaciones y a la bartola. Ha dicho que la actividad de los diputados, como la de la alcaldesa, sigue fuera del hemiciclo.

Noticias relacionadas

San Isidro, puente en Madrid y bronca política en Calp. El año que queda de legislatura se presume volcánico. El gobierno local se pone la venda antes que la herida. Antes de los plenos, insiste en que acuerdos importantes (hoy la modificación de la tasa de la basura e inversiones de 4 millones de euros) están en el aire. Es la estrategia del gobierno en minoría.