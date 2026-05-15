Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manipulación AEMETHuelga docentesDirecto huelgaTráfico hoyRoquetaVivienda ValènciaBigSound TorrentAgenda fin de semana
instagramlinkedin

La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre

La presión urbanística llega a un tramo litoral que hasta ahora se había mantenido bastante al margen y que "esconde" una tipología de chalés de sencilla arquitectura y conectados con la tradición constructiva local

Construcción tradicional de la Cala Blanca de Xàbia

Construcción tradicional de la Cala Blanca de Xàbia / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

La Caleta (Cala Blanca) de Xàbia tampoco escapa a esa fiebre urbanística que se adueña de la Cala Pinets de Benissa (el proyecto Patmore de un hotel y villas de lujo) o de les Rotes de Dénia (cinco modernos chalés de lujo en el tramo de impronta victoriana). El negocio de los chalés "exclusivos" en primera línea ha descubierto los tramos más recoletos de la costa de la Marina Alta. La Caleta había permanecido al margen. Se tenía la impresión de que no había suelo, de que estaba todo construido.

Este litoral, situado entre el Segon Muntanyar y la cala del Francés, es bellísimo. Abundan los chalés de traza Xàbia (¿hay un estilo Xàbia?). Tienen porches con arcos de tosca inspirados en los riuraus y tejados de teja. Y destacan las casitas más modestas. Son pequeñas y de sencilla arquitectura. Pero, precisamente por su sencillez, traslucen belleza. Sobresale su torrecita. El cuerpo principal cuenta con un porche de un solo arco.

Esas casitas están juntitas, apiñadas, como resistiendo el embate del nuevo urbanismo. Sus dueños tienen un tesoro.

Sillares de tosca recuperados de la demolición de un antiguo chalé

Sillares de tosca recuperados de la demolición de un antiguo chalé / A. P. F.

Pero a la Caleta también llega la nueva ola urbanística. Estas pasadas semanas se demolió un antiguo chalé que llevaba cerrado y en venta desde hacía mucho tiempo. Los carteles de una inmobiliaria de lujo están colgados de la valla. Ya se intuye que aquí se levantará un casoplón de moderna arquitectura. Se asoma al mar. El chalé tenía tosca. Al demolerse, se recuperaron sillares.

Aquí ya pasa como en todo el litoral de Xàbia. La piqueta despeja terreno para construir más chalés de lujo y de moderna arquitectura. Escasean las parcelas. Más que escasear, no quedan. A las promotoras les sale rentable comprar un viejo chalé, derribarlo y construir una de esas ostentosas viviendas de hormigón, líneas rectas y grandes cristaleras que lo mismo se levantan aquí que en cualquier otro lugar del mundo. Urbanismo descontextualizado.

El acceso que da directamente a la Cala Blanca de la finca que está a la venta por casi 13 millones

El acceso que da directamente a la Cala Blanca de la finca que está a la venta por casi 13 millones / A. P. F.

Mientras, está a la venta en esta costa de la Caleta una finca histórica con vistas al mar y con acceso privado directo a las escaleras que bajan a la Cala Blanca. En ese acceso hay un hito de piedra tosca en el que se lee "Casa Guardiola". La finca abraza 5.977 metros cuadrados. Dentro hay tres villas. El precio quita el hipo: 12.995.000 euros.

Una de las últimas franjas vírgenes del litoral valenciano

La inmobiliaria adorna el anzuelo con expresiones que cotizan al alza en el mercado inmobiliario. La describe como "rincón secreto" y "microcosmos exclusivo". Destaca que el terreno es "una de las últimas zonas vírgenes de la Costa Blanca".

Y alimenta la expectativa de esos inversores que quieren construirse un chaletazo. Advierte que en esta finca ofrece "la posibilidad de desarrollar nuevas construcciones". El anuncio incide en algo conocido: en Xàbia "el suelo escasea". Encontrar una porción de casi 6.000 metros cuadrados en segunda línea de playa, pero un poco elevada y con el horizonte despejado (vista directa al mar y a la Cala Blanca), es insólito.

Noticias relacionadas

Las torres de la casitas tradicionales de veraneo

Las torres de la casitas tradicionales de veraneo / A. P. F.

En suma, la Caleta de Xàbia va por el camino del Marge Roig (Les Rotes) de Dénia o el Tossal de l'Asprar (cala Pinets) de Benissa. Los últimos pedacitos que quedaban vírgenes en la costa de la Marina Alta o que mantenían cierta esencia sucumben al nuevo urbanismo de lujo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
  2. Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
  3. Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
  4. Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
  5. La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
  6. Premiada una fotografía de Germán Caballero que retrata el desastre de la dana y el altruismo de dos policías de Teulada
  7. Una fiesta de época en Xàbia: el primer evento Bridgerton de la Marina Alta fue un éxito y recreó a la perfección el hechizo de la serie
  8. Un hombre de 66 años, herido de gravedad en los 'bous al carrer' de Xàbia al caerse y darse un fortísimo golpe en la cabeza

La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre

La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre

San Isidro Labrador pone patas arriba Calp

San Isidro Labrador pone patas arriba Calp

Dénia inicia obras de mejora en la torre del Consell y "La Sala" del castillo

Dénia inicia obras de mejora en la torre del Consell y "La Sala" del castillo

Calp corrige la tasa "injusta" de basura que castigaba a las familias: subida del 5 % al comercio y 40 euros por plaza de alquiler turístico

Calp corrige la tasa "injusta" de basura que castigaba a las familias: subida del 5 % al comercio y 40 euros por plaza de alquiler turístico

La fertilidad de les Valls del Montgó: ni rastro del incendio que hace dos años arrasó 200 hectáreas

La fertilidad de les Valls del Montgó: ni rastro del incendio que hace dos años arrasó 200 hectáreas

Calp ahorrará más de 19.000 euros al año con la instalación de 77 farolas LED

Calp ahorrará más de 19.000 euros al año con la instalación de 77 farolas LED

Unos aluniceros revientan un estanco en Dénia, huyen en un coche robado, embisten al vehículo policial y encañonan a los agentes y se estrellan en Xeresa

Unos aluniceros revientan un estanco en Dénia, huyen en un coche robado, embisten al vehículo policial y encañonan a los agentes y se estrellan en Xeresa

La Vía Verde de Dénia muda de color: del negro al tono tierra

La Vía Verde de Dénia muda de color: del negro al tono tierra
Tracking Pixel Contents