La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre

La Caleta (Cala Blanca) de Xàbia tampoco escapa a esa fiebre urbanística que se adueña de la Cala Pinets de Benissa (el proyecto Patmore de un hotel y villas de lujo) o de les Rotes de Dénia (cinco modernos chalés de lujo en el tramo de impronta victoriana). El negocio de los chalés "exclusivos" en primera línea ha descubierto los tramos más recoletos de la costa de la Marina Alta. La Caleta había permanecido al margen. Se tenía la impresión de que no había suelo, de que estaba todo construido.

Este litoral, situado entre el Segon Muntanyar y la cala del Francés, es bellísimo. Abundan los chalés de traza Xàbia (¿hay un estilo Xàbia?). Tienen porches con arcos de tosca inspirados en los riuraus y tejados de teja. Y destacan las casitas más modestas. Son pequeñas y de sencilla arquitectura. Pero, precisamente por su sencillez, traslucen belleza. Sobresale su torrecita. El cuerpo principal cuenta con un porche de un solo arco.

Esas casitas están juntitas, apiñadas, como resistiendo el embate del nuevo urbanismo. Sus dueños tienen un tesoro.

Sillares de tosca recuperados de la demolición de un antiguo chalé / A. P. F.

Pero a la Caleta también llega la nueva ola urbanística. Estas pasadas semanas se demolió un antiguo chalé que llevaba cerrado y en venta desde hacía mucho tiempo. Los carteles de una inmobiliaria de lujo están colgados de la valla. Ya se intuye que aquí se levantará un casoplón de moderna arquitectura. Se asoma al mar. El chalé tenía tosca. Al demolerse, se recuperaron sillares.

Aquí ya pasa como en todo el litoral de Xàbia. La piqueta despeja terreno para construir más chalés de lujo y de moderna arquitectura. Escasean las parcelas. Más que escasear, no quedan. A las promotoras les sale rentable comprar un viejo chalé, derribarlo y construir una de esas ostentosas viviendas de hormigón, líneas rectas y grandes cristaleras que lo mismo se levantan aquí que en cualquier otro lugar del mundo. Urbanismo descontextualizado.

El acceso que da directamente a la Cala Blanca de la finca que está a la venta por casi 13 millones / A. P. F.

Mientras, está a la venta en esta costa de la Caleta una finca histórica con vistas al mar y con acceso privado directo a las escaleras que bajan a la Cala Blanca. En ese acceso hay un hito de piedra tosca en el que se lee "Casa Guardiola". La finca abraza 5.977 metros cuadrados. Dentro hay tres villas. El precio quita el hipo: 12.995.000 euros.

Una de las últimas franjas vírgenes del litoral valenciano

La inmobiliaria adorna el anzuelo con expresiones que cotizan al alza en el mercado inmobiliario. La describe como "rincón secreto" y "microcosmos exclusivo". Destaca que el terreno es "una de las últimas zonas vírgenes de la Costa Blanca".

Y alimenta la expectativa de esos inversores que quieren construirse un chaletazo. Advierte que en esta finca ofrece "la posibilidad de desarrollar nuevas construcciones". El anuncio incide en algo conocido: en Xàbia "el suelo escasea". Encontrar una porción de casi 6.000 metros cuadrados en segunda línea de playa, pero un poco elevada y con el horizonte despejado (vista directa al mar y a la Cala Blanca), es insólito.

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Las torres de la casitas tradicionales de veraneo / A. P. F.

En suma, la Caleta de Xàbia va por el camino del Marge Roig (Les Rotes) de Dénia o el Tossal de l'Asprar (cala Pinets) de Benissa. Los últimos pedacitos que quedaban vírgenes en la costa de la Marina Alta o que mantenían cierta esencia sucumben al nuevo urbanismo de lujo.