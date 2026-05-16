"Apoteósico": los docentes de Xàbia lo han dado todo en la gran manifestación de València

La presencia de docentes de la Marina Alta hoy, en la gran manifestación de València, ha sido destacadísima. Culminaban la primera semana de huelga indefinida. Han querido hacer piña con todos sus compañeros. Y han regresado con la sensación de haber participado en una protesta sin precedentes, extraordinaria y a la que es imposible hacer oídos sordos. València ha retumbado. Los profesores defienden la enseñanza pública desde la alegría de la vocación.

Representantes del colegio público Port de Xàbia / Levante-EMV

El cántico de "volem, volem, volem que estiguen tots de vaga; volem, volem, volem que estiguen tots lluitant" ha atravesado como un trueno la manifestación. Docentes de Xàbia (ha acudido una numerosísima representación de los cinco colegios y los dos institutos públicos) han trasladado a Levante-EMV que allí ha habido una electricidad especial, una unión que tambalea la cerrazón de la conselleria de Educación.

Alfons Padilla

"Teníamos la piel de gallina. Ha sido histórico"

"Dentro de la manifestación no podíamos comunicarnos con el exterior. Ha caído internet y, si llamabas por teléfono, no escuchabas nada con los cánticos, la música y los pitidos", ha indicado una profesora de Xàbia. "Se nos ha puesto a todos la piel de gallina. Hemos vivido algo histórico".

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Los profesores del IES Antoni Llidó / Levante-EMV

Los docentes valencianos han ganado la calle. Han marchado en masa en defensa de la escuela pública, inclusiva, en valenciano y de calidad. Los de la Marina Alta han regresado agotados. Ha sido un día de desplegar una energía desbordante. Pero han regresado también convencidos de que el profesorado va a una y que esta fuerza colectiva no se había vivido nunca.

Pancartas para protegerse del chaparrón / Levante-EMV