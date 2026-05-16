Arde un coche en Calp: sus ocupantes salen a toda prisa antes de que se convierta en una bola de fuego y humo
Los bomberos, la Policía Local y Protección Civil evitan que las llamas prendan en el seto de los chalés
Calp
Menudo susto. Los ocupantes de un coche han salido a toda prisa cuando han notado fuerte olor a gasolina y que salía humo del motor. Y menos mal. En cuestión de minutos, el coche, que circulaba por la urbanización de Gran Sol, en Calp, se ha convertido en una bola de fuego y humo. Los ocupantes han resultado ilesos.
En seguida han acudido patrullas de la Policía Local de Calp. Han asegurado la zona y regulado el tráfico. Han llegado los bomberos del parque de Benissa. Han sofocado las llamas y han evitado que prendiesen en los setos de los chalés. También ha actuado Protección Civil de Calp. Los voluntarios han prestado apoyo a los bomberos.
El incendio ha sido muy aparatoso. El coche ha quedado totalmente calcinado.
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