Arde un coche en Calp: sus ocupantes salen a toda prisa antes de que se convierta en una bola de fuego y humo

Menudo susto. Los ocupantes de un coche han salido a toda prisa cuando han notado fuerte olor a gasolina y que salía humo del motor. Y menos mal. En cuestión de minutos, el coche, que circulaba por la urbanización de Gran Sol, en Calp, se ha convertido en una bola de fuego y humo. Los ocupantes han resultado ilesos.

El coche, envuelto en fuego / Policía Local de Calp

En seguida han acudido patrullas de la Policía Local de Calp. Han asegurado la zona y regulado el tráfico. Han llegado los bomberos del parque de Benissa. Han sofocado las llamas y han evitado que prendiesen en los setos de los chalés. También ha actuado Protección Civil de Calp. Los voluntarios han prestado apoyo a los bomberos.

Noticias relacionadas

La gran humareda que ha provocado el incendio / Consorcio de Bomberos de Alicante

El incendio ha sido muy aparatoso. El coche ha quedado totalmente calcinado.