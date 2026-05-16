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Arde un coche en Calp: sus ocupantes salen a toda prisa antes de que se convierta en una bola de fuego y humo

Los bomberos, la Policía Local y Protección Civil evitan que las llamas prendan en el seto de los chalés

Los bomberos del parque de Benissa evitaron que el fuego se propagara

Los bomberos del parque de Benissa evitaron que el fuego se propagara / Consorcio de Bomberos de Alicante

Teresa Andreu

Calp

Menudo susto. Los ocupantes de un coche han salido a toda prisa cuando han notado fuerte olor a gasolina y que salía humo del motor. Y menos mal. En cuestión de minutos, el coche, que circulaba por la urbanización de Gran Sol, en Calp, se ha convertido en una bola de fuego y humo. Los ocupantes han resultado ilesos.

El coche, envuelto en fuego

El coche, envuelto en fuego / Policía Local de Calp

En seguida han acudido patrullas de la Policía Local de Calp. Han asegurado la zona y regulado el tráfico. Han llegado los bomberos del parque de Benissa. Han sofocado las llamas y han evitado que prendiesen en los setos de los chalés. También ha actuado Protección Civil de Calp. Los voluntarios han prestado apoyo a los bomberos.

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La gran humareda que ha provocado el incendio / Consorcio de Bomberos de Alicante

El incendio ha sido muy aparatoso. El coche ha quedado totalmente calcinado.

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