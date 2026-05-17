Los docentes de la Marina Alta hacen frente común con los ayuntamientos
Se concentrarán este lunes, a las 9 horas, ante los consistorios de Dénia y Xàbia y se reunirán con sus alcaldes
A los ayuntamientos esta rebelión en las aulas (aulas masificadas) les atañe. No pueden ponerse de perfil. Los docentes y las familias quieren hacer frente común con los alcaldes. Ellos conocen perfectamente la realidad de los colegios e institutos. Esa alianza, ese frente de presión ante una conselleria de Educación enrocada, debía llegar más pronto que tarde. Alianza natural y lógica. Llega en el primer día de la segunda semana de huelga indefinida.
Las asambleas docentes no descansan. Este fin de semana es de trabajar a destajo y de explorar nuevas vías de reivindicación. La asamblea de la Marina ha lanzado la acción de "plantar cara pueblo a pueblo, alcaldía a alcaldía". Los profesores y familias sondean el lógico apoyo de los ayuntamientos. Este lunes acudirán a los ayuntamientos. Le expondrán a los alcaldes sus peticiones (mejoras laborales, refuerzos para atender la diversidad, bajar las ratios, inversiones en los centros educativos...). El lema es #AmblaVagaIndefinida. Buscan el apoyo explícito y contundente de los alcaldes.
A las 9 horas se concentrarán ante en el Ayuntamiento de Xàbia. Quieren reunirse con la alcaldesa, Rosa Cardona, del PP. En Xàbia, un pueblo con acuciantes problemas educativos (se levantará un centro provisional de barracones para salvar la asfixiante masificación), el seguimiento de la huelga ha sido destacadísimo. Los docentes ya han confirmado que el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV, los recibirá.
Los profesores de la Marina Alta activan una acción que se extenderá por todo el territorio valenciano. La mañana del lunes será de hacer frente común con los ayuntamientos. A las 16 horas, los sindicatos se reúnen de nuevo en la Mesa sectorial de educación con la consellera Carmen Ortí y los responsables de su departamento.
Posible procesión cívica en Gandia
Pero los docentes bajan la guardia. Ya están organizando nuevas protestas. El martes podrían realizar charlas y encuentros en los centros educativos con las familias. Mientras, se ha planteado convocar para el miércoles una procesión cívica en Gandia. Y el viernes, de nuevo a la calle. Se podrían repetir las manifestaciones multitudinarias de esta pasada semana.
- Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
- Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
- Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
- Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
- La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
- Unos aluniceros revientan un estanco en Dénia, huyen en un coche robado, embisten al vehículo policial y encañonan a los agentes y se estrellan en Xeresa
- Premiada una fotografía de Germán Caballero que retrata el desastre de la dana y el altruismo de dos policías de Teulada
- Una fiesta de época en Xàbia: el primer evento Bridgerton de la Marina Alta fue un éxito y recreó a la perfección el hechizo de la serie