Los docentes de la Marina Alta hacen frente común con los ayuntamientos

A los ayuntamientos esta rebelión en las aulas (aulas masificadas) les atañe. No pueden ponerse de perfil. Los docentes y las familias quieren hacer frente común con los alcaldes. Ellos conocen perfectamente la realidad de los colegios e institutos. Esa alianza, ese frente de presión ante una conselleria de Educación enrocada, debía llegar más pronto que tarde. Alianza natural y lógica. Llega en el primer día de la segunda semana de huelga indefinida.

Las asambleas docentes no descansan. Este fin de semana es de trabajar a destajo y de explorar nuevas vías de reivindicación. La asamblea de la Marina ha lanzado la acción de "plantar cara pueblo a pueblo, alcaldía a alcaldía". Los profesores y familias sondean el lógico apoyo de los ayuntamientos. Este lunes acudirán a los ayuntamientos. Le expondrán a los alcaldes sus peticiones (mejoras laborales, refuerzos para atender la diversidad, bajar las ratios, inversiones en los centros educativos...). El lema es #AmblaVagaIndefinida. Buscan el apoyo explícito y contundente de los alcaldes.

Alfons Padilla

A las 9 horas se concentrarán ante en el Ayuntamiento de Xàbia. Quieren reunirse con la alcaldesa, Rosa Cardona, del PP. En Xàbia, un pueblo con acuciantes problemas educativos (se levantará un centro provisional de barracones para salvar la asfixiante masificación), el seguimiento de la huelga ha sido destacadísimo. Los docentes ya han confirmado que el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV, los recibirá.

Los profesores de la Marina Alta activan una acción que se extenderá por todo el territorio valenciano. La mañana del lunes será de hacer frente común con los ayuntamientos. A las 16 horas, los sindicatos se reúnen de nuevo en la Mesa sectorial de educación con la consellera Carmen Ortí y los responsables de su departamento.

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Alfons Padilla

Posible procesión cívica en Gandia

Pero los docentes bajan la guardia. Ya están organizando nuevas protestas. El martes podrían realizar charlas y encuentros en los centros educativos con las familias. Mientras, se ha planteado convocar para el miércoles una procesión cívica en Gandia. Y el viernes, de nuevo a la calle. Se podrían repetir las manifestaciones multitudinarias de esta pasada semana.