El actor Unax Ugalde, padrino de la segunda edición del festival Benissa en Corto

Benissa en Corto va para largo. Toma cuerpo su segunda edición. El festival se consolida. Si la madrina de la primera edición fue la actriz Antonia San Juan, el padrino de esta segunda, desvelado esta mañana, es el actor vasco Unax Ugalde. Es todo un acierto buscar la periferia. Antonia San Juan, intérprete de las Palmas de Gran Canaria. Unax Ugalde, actor de Vitoria. Benissa, un pueblo a orillas del Mediterráneo que da foco a los cortometrajes, producciones que se mueven en los márgenes y que condensan en pocos minutos un gran talento.

La segunda edición (siempre es más difícil la segunda que la primera) entra en escena. La han presentado hoy los creadores de Benissa en Corto, Pedro Font, Raúl Martínez y María Mas, el alcalde de Benissa, Arturo Porquet, la concejala de Cultura, Pepa Bertomeu, el patrocinador del festival, el gerente del restaurante El Rall, Ximo Crespo, la ilustradora y creadora del cartel, Alba López.

El actor Unax Ugalde / Levante-EMV

Raúl Martínez ha comentado que en esta edición se han presentado más de 500 cortometrajes, una cifra importante, ya que este año se ha acotado a un año de producción (desde el 1 de enero de 2025 a los primeros meses de 2026). “Son cortos de mucha calidad, con rostros muy conocidos y estamos muy satisfechos con la buena acogida. El jurado de esta II edición ya trabaja para seleccionar a los ganadores”, ha resaltado Martínez.

Un elenco de cine en Benissa / A. P. F.

“Hay muchas historias con nombre propio como, por ejemplo, la de la directora de uno de los cortos seleccionados que se apellida Ivars, que no sabía de la existencia de este festival, la noticia le llega por la distribuidora, y al ser seleccionada, descubre que es la tierra de su abuelo. Está encantada de poder venir a Benissa y conocer sus raíces”, ha relatado.

María Mas ha apuntado que el jurado lo presidirá el actor catalán Octavi Pujades, conocido por su papel en series como "Al salir de clase" o "Lalolay". Forma parte el actor de Calp, Rafael Fernández, premio a Mejor Actor Joven en el FICCOC 202. Desde Valencia llegan la actriz Vanessa Cano y Ferran Gadea, conocidos por sus trabajos en la serie "L’Alqueria Blanca", y desde Madrid, Carolina Bona, actriz de "Amar en tiempos revueltos".

Unax Ugalde, un gran padrino

El director de Benissa en Corto ha anunciado que el padrino de esta edición es el actor vasco Unax Ugalde, reconocido internacionalmente. “Lo hemos podido ver en series como 'A las once en casa', 'Compañeros' o 'El grupo', interpretación que le valió la nominación de la Unión de Actores a Actor Revelación en el año 2000 o en su papel en la serie 'Periodistas'”.

Ha participado en películas como "Reinas", "Alatriste", "Los Borgia", "Bon apetit", "Los fantasmas de Goya", película en la que encarna al hermano de Natalie Portman. Le siguen una extensa lista de éxitos entre los que se encuentran "La Buena Nueva", "Savage Grace", "TequilaBypass", "Lasa y Zabala", dirigida por Pablo Malo, "Operación Concha", de Antonio Cuadri, "Black is Betza", película de animación de Fermin Muguruza, "La estrategia del pequinés", de Elio Quiroga, o "La Piel del Tambor", dirigida por Sergio Dow. Su último trabajo estrenado ha sido "Ya no quedan junglas", dirigida por Gabriel Beristáin. Tiene por estrenar la película "La ventana abierta", dirigida por Ana Graciani.

El certamen se celebrará del 31 de agosto al 6 de septiembre. Unax, si nada se tuerce, estará en Benissa. Se proyectará una de sus películas en la playa de la Fustera. Se descubrirá su estrella y participará en la gala de clausura.

El cartel de Alba López / Levante-EMV

Por su parte, Ximo Crespo repite de nuevo como patrocinador del Festival Benissa en Corto. Su restaurante, situado en la playa de la Fustera, es un lugar imprescindible en el festival.

Alba López y un cartel que es magia del celuloide

En esta II edición, la ilustradora benissera, Alba López, ha sido la encargada de crear el cartel anunciador. Expresa la magia del celuloide.

“El cartel plasma a una mujer envuelta con una película de cine que le tapa la mirada, pero no pretende ser una barrera para no poder visionar, sino es para que ella pueda sentir y ver de manera diferente las cosas. Pienso que, al final, Benissa en Corto no es solo un festival que proyecta cortos. Hace que el cine nos envuelva, nos emocione y nos haga ver las cosas de una manera diferente”, ha explicado la ilustradora.

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El alcalde ha destacado que el festival da proyección cultural, turística y social a Benissa.