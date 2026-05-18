Los alcaldes de la Marina Alta dan su apoyo explícito a los docentes: respaldo en Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o Els Poblets

La acción impulsada por la asamblea de docentes de la Marina Alta de lograr, pueblo a pueblo, el apoyo de los alcaldes hace camino. Y tanto. Los docentes ya se han reunido con alcaldes de distintas sensibilidades políticas. Y todos se han comprometido a defender sus reivindicaciones y a instar a la conselleria de Educación a "mantener una negociación real y efectiva". Ya han arrancado el apoyo explícito de los alcaldes de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV; de Xàbia, Rosa Cardona, del PP; de Pedreguer, Sergi Ferrús, de Compromís; de Ondara, el socialista José Ramiro; del Poble Nou de Benitatxell, Miguel Ángel García, de Més Benitatxell, o de Els Poblets, José Luis Mas, de Compromís.

Alfons Padilla

"Salimos muy satisfechos de la reunión. La alcaldesa se ha comprometido a apoyar nuestras reivindicaciones. Hoy es un día crucial (esta tarde, a las 16 horas, la conselleria Carmen Ortí se reúne con los sindicatos) y aquí, en Xàbia, la alcaldesa nos ha dicho que comparte nuestras demandas y que las defenderá ante Pérez Llorca", ha explicado Víctor Bisquert, que ha hablado en nombre de la asamblea de docentes de Xàbia. "Esperemos que hoy sea un día histórico y llegue el acuerdo. Reunirnos con los alcaldes es importante ya que la educación pública se construye pueblo a pueblo", ha añadido.

Representates de la comunidad educativa de Benitatxell y el alcalde y los concejales / Levante-EMV

La reunión ha sido con la alcaldesa y con la concejala de Educación, Mavi Pérez. Le han trasladado un escrito con las reivindicaciones del colectivo de docentes en la Comunitat y las concretas de los colegios e institutos de Xàbia, centros con las aulas masificadas (elevadas ratios), con plantillas insuficientes, falta de maestros que atiendan la diversidad y la inclusión y con graves problemas estructurales.

Los docentes con el alcalde y los cocnejales del gobierno de Ondara / Levante-EMV

Graves deficiencias en todos los colegios e institutos de Xàbia

Hay deficiencias muy llamativas. En el colegio Trenc d'Alba, los alumnos no pueden beber agua del grifo ya que las tuberías son antiguas y están deterioradas. En el Mediterrània, siguen sin ascensor ni escalera de emergencia. Cuando aprieta el calor, se superan los 30 grados en varias aulas. En las aulas de infantil, hay goteras. Mientras, en el Port de Xàbia, han tenido que habilitar como aulas ordinarias el laboratorio, la biblioteca o las clases de informática y de inglés. En el Graüll, llevan más de 20 años con unos barracones que están totalmente desfasados. El comedor es muy pequeño. No tienen cocina, ni gimnasio, ni ascensor, ni baños en el aula de infantil. En el colegio l'Arenal, sufren goteras en el gimnasio y en el aula de infantil (el techo presenta graves humedades).

Los docentes y el alcalde de Pedreguer, la concejala de Educación, Noelia Garcia, la primera teniente de alcalde, Celis Mas, y la concejala de Igualdad, Noelia Miralles / Levante-EMV

Los institutos tampoco dan más de sí. El IES La Mar no tiene biblioteca y la sala de usos múltiples se tiene que utilizar como aula ordinaria. Los grupos de ESO superan los 30 alumnos y el único de segundo de Bachillerato llega a los 33 alumnos. Las duchas del gimnasio no funcionan y ese espacio se utiliza como almacén. Las tuberías también son viejas y están oxidadas y, por tanto, el instituto no tiene agua potable. Y en el IES Antoni Llidó los lavabos y váteres son viejos y sufren continuas averías. Hay aulas con una humedad superior al 74 % y se estropean los equipos electrónicos. Las instalaciones eléctricas y de fontanería están obsoletas.

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La alcaldesa ha destacado que están trabajando para resolver problemas que se arrastran desde hace tiempo. “Desde el consistorio se ha realizado un importante trabajo en materia educativa durante los últimos tres años y se ha demostrado el firme compromiso con este ámbito. Así lo evidencian actuaciones como evitar el cierre del Conservatorio Municipal, redactar el proyecto de ejecución para adaptar la Escoleta Municipal al decreto de conselleria y conseguir tanto un colegio provisional para el Graüll como el impulso definitivo al nuevo centro educativo que se construirá próximamente, entre otros”.