Històric: la Muixeranga de la Marina Alta s'enlaira dins de la capella de Sant Jordi d'Alcoi
L’actuació per a commemorar el 750 aniversari d’Al-Azraq i el Patronatge de Sant Jordi ompli de gom a gom els carrers de la ciutat
La Muixeranga de la Marina Alta s'enlaira i fa història. Alcoi ha viscut una jornada memorable. L’actuació per a commemorar el 750 aniversari d’Al-Azraq i el Patronatge de Sant Jordi ompli de gom a gom els carrers de la ciutat. Alcoi va tancar dissabte passat una de les cites culturals més esperades i singulars de l’Any Jubilar. La Muixeranga de la Marina Alta, en una col·laboració inèdita amb l’Associació de Sant Jordi, va oferir una actuació històrica que va fusionar memòria, tradició i convivència per a commemorar una doble efemèride clau en la història de les Comarques Centrals: el 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq i els 750 anys del patronatge de Sant Jordi.
L'arquitectura humana va recórrer els punts més emblemàtics de la ciutat, unint simbòlicament el passat andalusí i la tradició cristiana, i despertant una gran expectació que va omplir de gom a gom cada escenari del trajecte.
Clímax d'emoció a la Capella de Sant Jordi
Tot i que l'inici a la Plaça d’Espanya ja va mostrar la potència i la pinya d'una colla bolcada amb la celebració, el moment culminant i més aclamat de la jornada va tindre lloc a l'interior de la Capella de Sant Jordi.
Dins del temple, en una atmosfera de solemnitat absoluta, la Muixeranga de la Marina Alta va bastir una impressionant 'Morera'. La dificultat tècnica de la figura, sumada a la singularitat i el respecte de l'espai sagrat, va crear una connexió mística amb el nombrós públic assistent. Els presents, visiblement emocionats, van romandre en un silenci absolut fins al moment del desplegament de la figura, que va cloure amb una ovació tancada, llàgrimes als ulls i els aplaudiments ressonant en l'acústica de la capella.
Un pont entre la història i el patrimoni viu
La jornada va viure la seua cloenda a l’històrica Torre de Na Valora, lloc estretament lligat a la figura d'Al-Azraq (qui va perdre la vida a Alcoi en 1276). Allà, les darreres torres humanes de la colla de la Marina Alta —que representa part del territori que el visir va defensar— van servir com a preàmbul perfecte per al concert de música medieval d'Eduardo Paniagua, tancant un cercle perfecte de patrimoni, música i germanor.
L'actuació va estar acompanyada per les expertes dolçaines i tabals de la colla la Cordeta d'Alcoi, que van interpretar els temes més tradicionals de la Muixeranga de forma magistral.
Amb aquest èxit rotund de participació i de crítica, Alcoi s'ha situat aquest cap de setmana com l'epicentre de la cultura valenciana, demostrant que les tradicions lluny de dividir, són un espai de retrobament, respecte i memòria viva.
