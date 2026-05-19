Agitación folk en Benissa: Joana Dark y Abril revisan y dan nuevo ritmo (pero al mismo sentido) al "cant d'estisorar"

"Estisorar". Tris-tras, tris-tras. Estas mujeres de Benissa hacen "rogle". Y cantan. Arreglan los racimos de uva moscatel. Tijeretazo aquí, tijeretazo allá, cortan los granos picados. La uva de mesa, dorada y perfecta, casi como de cera, llegará a los grandes mercados. "Estisorar". Tris-tras, tris-tras. Trabajo invisible. Menospreciado. Pero cantan. Y esas canciones, "el cant d'estisorar", refuerzan el sentido de comunidad. Las mujeres toman conciencia de clase (trabajadoras) y de género (incipiente feminismo). Otras faenas del mundo rural y preindustrial, como la de tejer la "llata" o la de los talleres de marroquinería de Pedreguer, también unen a las mujeres. Hay que recuperar aquellas historias. Y rescatar las canciones colectivas, liberadoras. Hay que reivindicar la originalísima tradición oral.

"El cant d'estisorar". Las cantantes Joana Dark y Abril (esta última de Benissa) fusionan dos de estas canciones, "La cançó de la burreta" y el "xino, xino, guai, guai" (genial estribillo), en un videoclip que agita el folk y lo fusiona con el pop y la música electrónica. Llevan a su terreno la tradición, pero su terreno es (y en el videoclip se ve claramente) el riurau, el mercado y el pueblo. Las acompañan el "cor d'estisoradores", es decir, las mujeres que hacían "rogle", arreglaban los racimos y cantaban. Ellas están encantadas del nuevo brío de sus canciones. Cambia el ritmo, pero no el sentido. "El cant d'estisorar" sigue siendo una tonada colectiva.

Alfons Padilla

El videoclip se ha estrenado esta tarde en la Seu Universitaria de Benissa. Se lanzará el viernes en YouTube y en el universo de las plataformas y las redes. El proyecto lo ha impulsado Manu Torres. Lo ha financiado la Fundación Salom Sabar. La aportación de Belén Ivars ha resultado esencial. Fue concejala de Igualdad y decidió dar visibilidad a "les estisoradores". Las conoció. Escuchó sus historias. Tiene un vínculo muy especial con estas mujeres. En la Seu Universitaria, tras proyectarse el videoclip (lo ha dirigido Roque Juan Méndez), alguien del público ha pedido que "les estisoradores" cantaran. Belén las ha animado. Ha cantado las primeras estrofas y ha activado el mecanismo del canto coral, del canto de comunidad y solidario.

Manu Torres muestra fotografías antiguas de la faena de "estisorar" / A. P. F.

Manu Torres, que es compositor y productor musical, ha afirmado que estas canciones configuran "un repertorio maravilloso". "Os agradezco vuestra generosidad. Nos habéis abierto un mundo", le ha dicho a las "estisoradores". Ha afirmado que este proyecto no es de documentación, ni de archivística, ni de etnomusicología. Es otra cosa. "Es investigación y creación artística. Mantenemos vivo un repertorio de la tradición oral, pero lo traemos a nuestro tiempo, lo interpretan artistas de hoy y adopta otros códigos". Manu Torres ha deseado que "el cant d'estisorar" llegue a las plazas en las fiestas de los pueblos y que lo pinchen los DJ. La canción es, desde luego, pegadiza. El estribillo de "xino, xino, guai, guai" incita a corearlo y bailarlo.

Los impulsores del proyecto charlan con las mujeres que han mantenido viva la tradición oral del "cant d'estisorar" / A. P. F.

"Quiero dar las gracias infinitas a estas mujeres que se apuntan a todo, que tienen muchísima paciencia y que mueven el pueblo", ha dicho Belén Ivars. Admira a "les estisoradores".

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Una trama de plena actualidad

Mientras, Roque Juan Méndez y Manu Torres han desvelado que el videoclip tiene una trama. Un maletín contiene las tijeras, la tradición. Un especulador quiere hacerse con ese patrimonio. Ofrece otro maletín repleto de lingotes de oro. Pero Joana Dark, Abril y "les estisoradores" son más avispadas y se quedan con el oro y con la riqueza (oro de ley) oral, cultural e histórica de Benissa. Es un mensaje de plena actualidad. Hay acervos (también naturales) que nunca deberían estar en venta.