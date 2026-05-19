Garzón ve "inaceptable" que el TSJ rechace investigar a Carlos Mazón por la dana: "Se corta toda posibilidad de que avance la investigación de la jueza de Catarroja"

El jurista Baltasar Garzón ha acudido hoy a Dénia para reflexionar junto a Ángeles Solanes, catedrática de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad de València, sobre el "futuro de los derechos humanos". Y no ha hecho falta que se fuera al futuro. El presente ya ofrece síntomas de la "depredación" de los derechos fundamentales. Garzón, preguntado por los periodistas, ha dejado claro que está en contra de los aforamientos. "Hay que acabar con los aforamientos. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley". Y lo ha dicho por el expresidente del Consell, Carlos Mazón. Ha afirmado que no está de acuerdo con la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana de no investigar a Mazón por la gestión de la dana. "Su exculpación significa prácticamente cortar toda posibilidad de que avance la investigación de la jueza de Catarroja. Para mí es inaceptable".

El jurista ha avisado de la anomalía de que en Almería, en las elecciones andaluzas del domingo, Vox se haya convertido en la segunda fuerza más votada. Ha recordado que ese territorio vive de la inmigración. Los trabajadores migrantes son esenciales. "¿Qué quieren: esclavos o personas con derechos?", ha planteado Garzón. Ha denunciado la "banalización" que hace la ultraderecha de los derechos humanos y de la igualdad con ese despropósito de la "prioridad nacional".

Ha hablado de memoria histórica y de la necesaria reparación a las víctimas de los crímenes franquistas y de otras dictaduras. Garzón invocó la jurisdicción universal en octubre de 1998 para lograr que se arrestara en Londres al dictador chileno Augusto Pinochet. Uno de los cargos incluidos en la causa contra Pinochet fue el secuestro, tortura y desaparición en 1974 del sacerdote de Xàbia Antoni Llidó.

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"La brutal desaparición de Llidó"

"Llidó fue una figura emblemática en Chile. Su desaparición fue brutal, como todo lo que ocurrió durante el régimen de Pinochet. Me duele que el gobierno actual de extrema derecha de Kast reivindique al dictador. Pensaba que era algo que nunca íbamos a ver", ha advertido Garzón. El jurista ha participado en el ciclo "Memòria i futur" de Dénia, ciclo de recuperación y difusión de la memoria democrática. El Centro Social estaba repleto de vecinos y vecinas.